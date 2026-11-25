Este quillotano divide sus jornadas entre su trabajo en Rancagua y los días libres, donde aboca su energía a dar comentarios deportivos en una radio local de su tierra. Le contó a RedGol parte de su carrera, el cariño por José Sulantay y un "chanchullo" que lo perjudicó con mucho dinero.

Por estos días, este retirado centrodelantero que jugó dos partidos en la selección chilena divide sus jornadas en su trabajo por turnos y el comentario en una radio local de Quillota. Fue figura en Coquimbo Unido, recuerda con mucho cariño a José Sulantay y le contó a RedGol de un “chanchullo” que lo perjudicó con varios millones.

Las referencias son para Axel Ahumada, quien atendió el llamado de Paulo Flores para hacer un repaso por su trayectoria y su día a día actual. “Trabajo hace bastante tiempo en transportes del área minera. Estoy en El Teniente, Codelco”, dijo el quillotano.

“Y los días libres participo en la parte deportiva de una radio, La Cruz. Es nueva, lleva tres o cuatro años. Es algo que me atrapa y gusta bastante. Hablar de la parte táctica de los equipos, compartir opiniones”, afirmó Ahumada, quien en su carrera también pasó por Rangers de Talca y Everton de Viña del Mar.

Axel Ahumada en pleno rol de comentarista radial. (Foto: cedida).

Por cierto, en su rol de analista del devenir deportivo de su zona natal, vio muy de cerca el rol de Chupete Suazo como DT. “Los que estuvimos detrás del trabajo de Humberto en San Luis, fue muy retribuyente. Por eso afectó tanto perder la final en los penales, que son una lotería”, lanzó Ahumada.

Tú tienes mucho cariño por San Luis…

Así es. Yo crecí en San Luis de Quillota, empecé mi carrera ahí. Cuando estaba el equipo en la tercera división, la mayoría de los profesionales se iban a primera. Y exigían un Sub 20 en todos los equipos. El técnico me dio la posibilidad de jugar con todos los adultos. Empecé a aprender muchas cosas de lo que era un camarín. Hoy son bastante livianitos, a los muchachos les cuesta muy poco llegar.

¿Qué diferencias había, por ejemplo?

Para muestra un botón: el camarín de San Luis era muy grande y los adultos me hacían vestirme en la ducha porque no tenía el derecho a estar donde estaban ellos. Me mandaban a buscar el agua, una venda. Jugar con adultos antes era muy complicado.

¿Crees que asciende San Luis?

La veo muy complicada solamente por un equipo. Antofagasta pisa fuerte. Incluso en el partido con Cobreloa, lo vi complicado antes por la sencilla razón de que el plantel de San Luis tiene un promedio de edad muy bajo. Es un equipo con futbolistas en crecimiento. Tiene jugadores claves, pero son muy jóvenes. En estas finales o partidos definitorios, eso pesa cuando no estás fortalecido mentalmente. Es difícil abstraer a los jugadores de toda la efervescencia. Ahora viene la otra: si cayeron de un peldaño de 10 metros y se tienen que volver a parar. Pero lo peor fue quedarse parado dos semanas. A Cobreloa le pasó e incluso más, tuvo que esperar como tres semanas.

ver también Capitán de San Luis de Quillota repasa a Cobreloa con duro palo: “Ser respetuoso no es para cualquiera”

Axel Ahumada: de la selección chilena a la minería y una radio local y un “chanchullo” cuantioso de China

Axel Ahumada atesora su chance en la selección chilena dirigida por Pedro García, aunque haya sido la que salió colista en las Eliminatorias 2002 y todos los recuerdos de su trayectoria los pone al servicio de la radio La Cruz para sus comentarios deportivos.

¿Te gustaría ser entrenador?

Estudié en el INAF para ser entrenador. Me gustaría volver al fútbol, sobre todo por la formación. En la Quinta Región hay un semillero tremendo de jugadores, siempre muy buenos jugadores. Pero muchas veces se trabaja de una manera que complica. Del gobierno hacia abajo. ¿A qué me refiero? Muchas escuelas de fútbol en las ciudades, talleres de fútbol. No desmerezco la profesión de preparador físico, pero para optar a esos trabajos se los dan a profesores de educación física. Y te hago la pregunta: los niños de 6-12 años aprenden por imitación.

Claro…¿falta conocimiento?

Y si no jugaste fútbol, cómo le vas a enseñar a un niño a patear o golpear bien el balón. Es imposible y esa es la base. Los mejores profesores en la parte técnica deben estar en los primeros años de aprendizaje. A veces traen en sus genes tener habilidades para el fútbol. Pero a fin de cuentas se pierde eso por lo mismo porque las personas a cargo no les entregan herramientas. Debería haber personas idóneas.

Axel Ahumada junto a Jorge Garcés. (Foto: cedida).

¿Pudiste ahorrar?

Sí ahorré. Mis cuatro hijos disfrutan de tranquilidad. Son dos grandes y dos más pequeños. Viven totalmente tranquilos. Ahora estoy preocupado de mí. En la ignorancia de uno como joven, ese nefasto representante Pablo Tallarico. Se quedó con el porcentaje de mi venta a China cuando Coquimbo Unido me vendió. Al club tampoco le dejó el dinero. Fue un chanchullo con el presidente, que se llamaba Guillermo Campos.

Cuéntame más sobre eso…

Fue todo muy raro, pero yo lo veía de manera normal. Me iniciaba en el fútbol, no tenía representante, me dedicaba a jugar. Después entendí el contrato, me llevaron a firmar el contrato en Montevideo, Uruguay. Para ese tiempo fue bastante dinero, estamos hablando del año 2001, una venta que fue irrisoria para la prensa. Dijeron que eran 600 mil dólares. Pero fue por 980 mil dólares.

¿Tienes algún ídolo?

Mi papá, que era muy bueno para el fútbol. Era arquero, no llegó a ser profesional. Lo vino a buscar Magallanes para llevarlo a Santiago. Y estaba en el servicio militar, que era obligatorio. Estos militares vieron el beneficio de ellos, les gustaba sacarlo para todos lados y no lo dejaron ir por su sueño, que era jugar fútbol.

¿Y en tu posición?

Marcelo Salas, con quien tuve la suerte de entrenar y haber jugado algunos minutos. A un jugador lo ves en un entrenamiento, cómo es de persona. Si teníamos la referencia de Iván Zamorano y Marcelo Salas, el Matador no tiene nada que ver con Bam-Bam. Son muy distintos. Hacía rabiar al Superman Vargas, le tirábamos 10 centros de un lado y 10 del otro. Las 20 pelotas se las metía al ángulo. Era un jugadorazo.

Axel Ahumada compartió con el Matador Salas en la Roja. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Cuál fue el mejor DT que tuviste?

José Sulantay. Aprendí muchas cosas con el Negrito. Me aguantó muchas cosas también porque fui desordenado.

José Sulantay dirigió a Axel Ahumada en Coquimbo Unido. (Pedro Tapia/Photosport).