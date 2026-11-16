A pesar de que los hispanos quedaron fuera incluso de la Liguilla de Ascenso en la Primera B, el entrenador mostró sus grandes deseos de extender su estadía en el cuadro de colonia. Eso sí, con una exigencia fuerte.

A pesar de que la Unión Española quedó fuera de la Liguilla en la Primera B, el director técnico Ronald Fuentes cree tener claro el diagnóstico y evidenció sus ganas de continuar al mando del plantel profesional. “No depender de nosotros no es por este partido, es por lo hecho en el campeonato”, afirmó el DT.

“Partidos como este, Wanderers que nos hace un gol al último minuto y un montón más donde cometimos errores. El problema nuestro es en ambas áreas, tuvimos 12 oportunidades de gol. No vinimos a buscar el 5-0, es difícil y el rival también juega. La idea era tratar de hacer el partido para ir ganando”, añadió Fuentes.

Agregó que “y a medida que se dieran los espacios, ellos se desesperaran, aprovechar esas oportunidades. Las tuvimos y no las aprovechamos, eso nos pasó todo el año”. De todas maneras, hubo grandes duelos del cuadro hispano: por ejemplo, cuando vencieron a Cobreloa en Calama.

Ronald Fuentes luego del infructuoso triunfo ante San Felipe aseguró que quiere quedarse en Unión Española. (Jorge Loyola/Photosport).

“En ese partido contra Cobreloa tuvimos pocas ocasiones y fuimos asertivos en la ofensiva. Fue un problema grande durante el año las marcas y no aprovechar las oportunidades de gol. No pasa porque ganamos ahí, estuvimos cercanos de los punteros. Quisimos estar ahí arriba, pero no nos dio en lo futbolístico”, expuso el popular Chilenita, mundialista con la selección chilena en Francia 98.

Por cierto, la continuidad en el cuadro de colonia también fue tema. “No sé si hay proyecto, no depende de mí, pero me encantaría seguir. Ojalá tener un poco de ascendencia en la decisión de traer algunos jugadores”, aclaró Fuentes. Quiere tener influencia en la conformación del plantel en caso de extender su estadía en el club.

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Ronald Fuentes plantea un requisito para seguir en Unión Española

Ronald Fuentes siente mucho apego por la Unión Española y así lo manifestó luego del término de la fase regular de la Primera B. “Estoy feliz en este club, me encanta, me siento partícipe”, aseguró el ex DT de Santiago Wanderers y Universidad de Concepción, entre otros.

“Me siento un hincha más de Unión Española. Sé que estamos al debe, es mi responsabilidad la parte futbolística”, asumió Fuentes, evidentemente al tanto de que la campaña de la Furia Roja durante este 2026 fue muy por debajo de las expectativas.

Ronald Fuentes pretende continuar en los hispanos. (Manuel Lema/Photosport).

De todas maneras, argumentó por qué quiere una nueva oportunidad. “Pero siento que con otro plantel con cierta característica de jugadores podríamos ser sin duda otro equipo”, sentenció Fuentes. Habrá que ver si la directiva hispana le da en el gusto. O si prefiere otra mano técnica para el año entrante.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Unión Española finalizó en el 9° lugar de la tabla en la Primera B 2026 y quedó fuera de la Liguilla.