El ex seleccionado nacional realizó un comentarios sobre los arqueros que no va a dejar indiferente a nadie.

En la actualidad hay cientos de programas deportivos en redes sociales y en ellos se puede escuchar todo tipo de comentarios, pero nadie se ha atrevido a decir una sandez tan grande como la que pronunció Rafael Olarra.

El ex jugador devenido a “opinólogo del fútbol” conduce el programa Leones Sueltos junto a Diego Rivarola en Kraneo TV, donde a pito de nada criticó el puesto de arquero.

Para el ex seleccionado chileno, los porteros no pueden ser considerado como futbolistas, y dio una serie de argumentos para fortalecer su teoría. Gokú no le compró mucho en sus dichos.

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La polémica de Rafael Olarra con los arqueros

Rafael Olarra, quien está identificado con los colores de Universidad de Chile, explicó que los metas no tienen que ser considerado como futbolistas y los diferenció de los jugadores de campo.

“Para mí los arqueros no son jugadores de fútbol. Aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol“, dijo de entrada. Sí, lo dijo.

Acá va su explicación: “tienen entrenador propio. Cuando empezamos a entrenar qué pasa con los arqueros… entrenar aparte. Son los únicos que la toman con la mano. Se unen al grupo al final de los trabajos. No tienen los mismos desplazamientos que tenemos nosotros”.

“Son arqueros, no son jugadores de fútbol. Me voy a echar a varios encima, lo sé… No estoy diciendo que no sean parte del equipo, pero no son jugadores de fútbol”, cerró Rafael Olarra.

¿Qué les parece esta polémica reflexión?