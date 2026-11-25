El ex volante de Cobresal, uno de los apuntados, le cuenta a RedGol que no hay nada fuera de regla tras su salida del cuadro minero.

El fútbol de escritorio vuelve a ser tema en la Liga de Primera, puesto que llegaron dos denuncias anónimas a la ANFP contra Cobresal y Deportes Limache, las que pueden desarmar todo en el descenso.

Los finiquitos de César Pinares en el cuadro tomatero y Agustín Nadruz en los mineros, están siendo analizados por los dirigentes del fútbol chileno. En el caso que existen anomalías, pueden haber multas económicas o resta de puntos.

Uno de los involucrados es Nadruz. El uruguayo partió de Cobresal a Sarmiento de Argentina y la acusación en su contra tiene relación con que su finiquito no fue registrado en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS), situación que aclara el propio volante en conversación con RedGol.

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Agustín Nadruz niega cualquier anomalía tras su salida de Cobresal

Agustín Nadruz respondió el llamado de RedGol en Argentina y dejó en claro que, pese a no conocer en detalles la acusación, cuenta que no hubo ninguna anomalía tras su partida de la tienda de El Salvador.

“En realidad estoy un poco al tanto de la situación, pero no quiero hablar del tema. Ellos cumplieron perfectamente con todo y me parece que no hay de qué reclamar; tampoco entiendo el motivo de la denuncia”, dijo el charrúa.

“No es desagradable porque en realidad no va a pasar nada, ya que no hay ninguna falta. Por lo menos yo no sé lo que está pasando, no tengo ni idea. Conmigo, cuando me fui del club, estuvo todo perfecto; no pasó nada en ese sentido. No estoy interiorizado. Yo solamente hablé porque tenía que firmar unas cosas que quedaron pendientes”, agregó.

Agustín Nadruz dice que no tiene ningún tema pendiente con Cobresal. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Luego, Nadruz explicó que “así que con Cobresal me fui en muy buenos términos y no tengo nada que reclamar. No sé qué pasó entre los clubes, no tengo ni idea y no te puedo dar ningún tipo de información porque no lo sé”.

Por último, el ex jugador de Unión Española insistió en que no quedó con ningún tema pendiente con Cobresal y asegura que no tiene idea sobre el “escritoriazo”.

“Lo que te puedo decir es que yo me fui en excelentes términos. Arreglamos y todo lo que se acordó en la salida fue tal cual, no hubo nada raro. Después, qué habrá pasado entre los clubes, no tengo ni idea y tampoco me quiero meter. Pero son gente de bien; allá en Cobresal laburan bien y no creo que anden en cosas raras”, cerró Agustín Nadruz.

En síntesis

La ANFP analiza denuncias contra Cobresal y Deportes Limache por finiquitos.

analiza denuncias contra y por finiquitos. Las denuncias involucran los finiquitos de Agustín Nadruz y César Pinares .

y . Agustín Nadruz aclaró que dejó Cobresal sin temas pendientes rumbo a Sarmiento.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera