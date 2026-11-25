Los albos no tienen a disposición el Monumental de cara a la revancha de semifinales y buscan un recinto que los reciba.

A Colo Colo le resta un objetivo en la temporada 2026, porque tras ganar la Liga de Primera, ahora va por la Copa Chile, donde se medirá con O’Higgins en las semifinales.

La serie entre los albos y celestes arrancará el miércoles 2 de diciembre desde las 19:00 horas en El Teniente de Rancagua; mientras que la revancha será el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas en recinto por confirmar.

El estadio Monumental no está disponible por conciertos, es por ello que Blanco y Negro hace gestiones para encontrar un reducto y surge una inesperada opción de último momento para albergar el partido de vuelta entre Colo Colo y O’Higgins.

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Colo Colo mira a Viña del Mar para ser local en la Copa Chile

La dirigencia de Colo Colo buscó llegar a un acuerdo con las autoridades de Concepción para ejercer la localía en el Ester Roa ante O’Higgins, pero no llegaron a acuerdo.

El periodista de TNT Sports Daniel Arrieta, contó que ByN planea llegar a un acuerdo con los funcionarios gubernamentales de Viña del Mar, para que la revancha con el Capo se juegue en el estadio Sausalito.

Colo Colo y O’HIggins se vuelven a enfrentar. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Van a haber dos conciertos en el Estadio Monumental, por lo tanto la cancha no va a llegar para esa fecha y por eso Colo Colo tiene que salir del Monumental para disputar ese partido. Lo último que me dijeron es que estaban avanzando para que sea en Viña del Mar ese partido contra O’Higgins en el estadio Sausalito”, dijo el reportero.

Los dirigentes de Blanco y Negro tienen que agilizar las gestiones para encontrar un estadio y así definir la serie de semifinales de la Copa Chile ante O’Higgins.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a O’Higgins por las semifinales de la Copa Chile .

enfrentará a por las semifinales de la . El partido de vuelta será el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas .

a las . Blanco y Negro negocia jugar la revancha en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

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La programación de Colo Colo vs O’Higgins en la Copa Chile