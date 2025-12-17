Como cada mercado de fichajes, esta vez para la temporada 2026, hay un nombre que siempre ronda en la cabeza de los hinchas de Universidad de Chile por su buen rendimiento.

Joaquín Larrivey fue la gran figura del ascenso a Primera División de Deportes Concepción, donde demostró toda su categoría con sus 41 años, lo que enciende la ilusión.

Pero fue el propio jugador argentino quien contó toda la verdad de esta idea, asegurando que es algo que ya no se dará, pese a los buenos partidos que ha tenido.

“No, difícil, es casi imposible, estoy muy bien en Deportes Concepción, tampoco me han llamado y ahora disfrutando del cariño de la gente que se merece Walter Montillo en la cancha”, explicó.

Joaquín Larrivey agradeció el cariño de los hinchas de U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también “Se equivocaron”: Montillo le pega a la dirigencia de U. de Chile por echar a Larrivey

¿Joaquín Larrivey en Concepción o la U?

Fue en la despedida de Walter Montillo donde Joaquín Larrivey frenó algunas ilusiones de los hinchas de Universidad de Chile, dejando en claro que sólo piensa en Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

“Maravilloso reencuentro con la gente, contento de un reconocimiento y aplausos quiere decir que representé de buena manera la camiseta de la U y representó bien al hincha, así que feliz del reconocimiento personal”, explicó.

Por lo mismo, asegura que siempre hay una cuota de ilusión en su regreso al club, pero que ahora está completamente pensando en la campaña en Primera con Concepción.

“Nunca le cierro la puerta a nadie, menos en un equipo como la U que viví cosas lindas. Pero hoy estoy centrado y feliz en Concepción, donde me siento muy valorado por el hincha, por los dirigentes y compañeros, pero no pienso en otra cosa que Concepción. Después de 20 años remándola, enfrentar a la U generará motivación”, finalizó.

Publicidad

Publicidad