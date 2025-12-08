Deportes Concepción finalmente cerró su regreso a Primera División de la mano del delantero Joaquín Larrivey, que se convirtió en una pieza fundamental del León de Collao, sumando 19 goles en 33 partidos, en esta histórica campaña.

Con 41 años, el jugador trasandino le dio una tranquilidad a los hinchas lilas de cara al futuro, ya que en agosto de este año renovó su vínculo con el club para la temporada 2026, marcando su regreso al Campeonato Nacional.

A pesar de que su efectividad goleadora no falla, en conversación con La Tercera, Larrivey habló sobre proyección y lo que le gustaría hacer una vez que cuelgue los botines.

Los planes de Larrivey a futuro

El jugador que se acerca a los 100 goles convertidos en Chile, fue consultado por el medio sobre hasta cuando le gustaría seguir jugando profesionalmente.

“Voy mucho en el día a día, año a año en este caso. Quiero disfrutar el año que viene y ya luego veré si aparece alguna oportunidad interesante, si tengo ganas de seguir, si me siento parte importante, si me siento bien físicamente”, comentó el goleador.

Añadiendo que “hoy en día, obviamente, después de tantos años y de tanto esfuerzo, tengo la enorme posibilidad de no jugar por obligación, sino de jugar porque tengo ganas y porque me quiero sentir importante, disfrutar y no por otras cuestiones”.

Asimismo, se refirió a lo que le gustaría hacer una vez que se retire de las canchas. “Tengo el curso de entrenador hecho hace cinco años y está clarísimo que mi siguiente paso en el fútbol es ser entrenador”.

“Me siento capacitado para hacerlo apenas termine mi carrera, porque me vengo formando desde hace un montón de tiempo junto a un cuerpo técnico que tengo armado. Seguramente necesitaré un descanso para recargar energías y para tomar fuerza para el siguiente proyecto, pero falta mucho para eso”.

