Pese a que sonó fuerte su retorno a Chile a Colo Colo o la U, desde Canadá ponen paños fríos y aseguran que cumplirá su contrato.

El nombre de Alexis Sánchez comenzó a sonar rápido en el mercado de fichajes 2027 del fútbol chileno, donde, como era de esperar, se apuntó a Colo Colo y Universidad de Chile.

Si bien en los albos el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no demoró en descartar una operación, el vicepresidente de Azul Azul, Jorge Burgos, pidió que la U vaya a la pelea por convencerlo.

Pero fue desde Canadá donde quisieron cortar la teleserie que comenzaba a tomar vuelo, porque aseguran que, pese a la mala campaña y posible venta del club, el tocopillano seguirá en Montreal.

Alexis está considerado en la plantilla de Montreal.

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Alexis está en la lista para 2027 de Montreal

Así al menos lo detalla el medio Golazo Canadá, quienes publicaron información sobre los últimos movimientos del Montreal para la temporada 2027, con Alexis en sus filas.

“Alexis Sánchez, a pesar de los rumores sobre su salida, está bajo contrato y por el momento forma parte del plantel Sprint 2027”, destallan en su información.

En ese sentido, el chileno tiene contrato hasta mayo de 2027, donde está abierta una opción de salida, pero, de manera inicial, el jugador está considerado en la planilla del equipo.

Una situación que, por ejemplo, no corrió la misma suerte el portero Thomas Gillier, quien ya fue despedido de la institución en Canadá y busca club para su futuro.

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