El meta de Coquimbo salió a responder las palabras de Rafael Olarra en la que señalaba que los arqueros no eran futbolistas.

Una vez más el programa Leones Sueltos que realizan Rafael Olarra y Diego Rivarola provocó polémica. Esta vez por dichos del ex defensor sobre los arqueros.

“No son jugadores de fútbol”, manifestó. Explicó su pensamiento porque “tienen entrenador de arquero propio, son los únicos que toman la pelota con la mano y no tienen los mismos desplazamientos”, entre otras cosas.

Incluso señaló que “me voy a echar a varios encima”, ante la atónita mirada de Rivarola que en ningún momento le discutió la idea que puso sobre la mesa.

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La respuesta de Mono Sánchez a Rafa Olarra

Efectivamente eso sucedió y el primero que salió a contestarle en redes sociales fue el portero de Coquimbo, Diego Sánchez, quien fue tajante con su reflexión.

“Sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va”, fue la respuesta del Mono que fue aplaudida por los hinchas del fútbol.

La respuesta del Mono Sánchez a Olarra

El meta coquimbano ha sido figura en el pórtico en las últimas temporadas, llevando al club a ganar su primer campeonato nacional, la Supercopa y la Copa de la Liga.

Seguramente otros arqueros también piensan igual que el Mono, aunque muchos no saldrán a responder para no darle más cuerda a un asunto que trajo cola.