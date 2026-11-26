Desde Argentina aseguran que la U va por el portero quien pide salir de Belgrano, pero advierten que lo busca el gigante de Brasil.

Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de fichajes para la temporada 2027, donde uno de los puestos a potenciar es en el arco para una dura competencia con Gabriel Castellón.

Uno de los nombres que comienza a tomar fuerza, al menos desde Argentina, es el de Thiago Cardozo, quien ya estuvo en el radar de los azules a mitad de la presente temporada.

Esto, porque el jugador no continuaría en Belgrano, por lo que hay una oportunidad, pese a que también aseguran que es seguido por el poderoso Flamengo.

Thiago Cardozo es el portero que gusta en U de Chile. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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La pelea de la U por Thiago Cardozo

Fue el medio LT10 de Argentina quienes entregaron detalles de la situación de Thiago Cardozo, donde aseguran que se derrumbó el acuerdo entre Unión de Santa Fe con Belgrano, donde los piratas querían comprar su pase.

Eso sí, advierten que sus altas pretensiones económicas han sido la piedra de tope, por lo que el portero está más fuera del club para el próximo año y es donde surgen las alternativas.

En Argentina destacan que Universidad de Chile nuevamente se pone a la fila para lograr su pase, mientras que también advierten que el Flamengo lo está siguiendo.

Los azules tendrán que apurar sus conversaciones, teniendo en cuenta lo difícil que es competir con el mercado brasileño, teniendo en cuenta que es un puesto vital para el técnico Fernando Gago.

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¿Cuánto piden por Thiago Cardozo?

Según el mismo medio citado, el acuerdo entre Unión y Belgrano tambalea, luego de que el jugador pidió elevar los montos que le corresponden, lo que frenó todo en la negociación.

“Contemplaba que Belgrano adquiriera un 15% adicional del pase de Cardozo, que se sumaría al 65% que ya había acordado con Unión. De esa manera, el Pirata pasaría a controlar el 80% de los derechos económicos del arquero, en una operación que rondaría los 700.000 dólares”, destacan.