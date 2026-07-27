Los fichajes son un gran tema, en estos momentos, para la Universidad de Chile. Es por eso que apuntan a darle al clavo con un arquero.

Es evidente que la Universidad de Chile está en un camino pedregoso con relación al mercado de fichajes de invierno. El cuadro azul no ha conseguido plasmar el entusiasmo en buenas contrataciones y la polémica se instala por el mal estado físico en que llegan los refuerzos.

Esto no es algo baladí. Si en el primer semestre fue Juan Martín Lucero y, sobre todo, Octavio Rivero, ahora son dos nuevos jugadores los que dan de qué hablar por su llegada en algodones. Se trata de Gonzalo Reyna, quien no asumió su lesión, y Valentín Gauthier, quien ni siquiera está confirmado aún, tras no pasar los exámenes médicos. ¿Y ahora, quién podrá defender a Manuel Mayo y a la gerencia deportiva de la U?

Pues bien, otro refuerzo asoma y se encuentra más allá del horizonte. Pese a que Gabriel Castellón tuvo un buen desempeño en el debut de la segunda rueda ante Audax Italiano, la Universidad de Chile estaría buscando reforzar el puesto bajo los palos. Y la solución vendría de allende Los Andes.

ver también “Algo que no están diciendo”: abren sospechas por el enredo en la llegada de Valentín Gauthier a la U de Chile

Arquero para la Universidad de Chile: vendría de Belgrano

Actualmente, juega en Belgrano de Córdoba, pero Thiago Cardozo ya no puede ser comprado por el equipo pirata. Resulta que su contrato pertenece a Unión de Santa Fe y tiene libre su salida del actual campeón de la Liga Argentina.

Pese a esto, no es fácil traerlo a Chile. El meta uruguayo genera interés en varias partes, siendo importantes las pujas que se han hecho desde México y Brasil. Luchar contra semejantes máquinas del fútbol, es una tarea titánica, que a la U le podría resultar cuesta arriba.

No obstante, el periodista charrúa, Sebastián Giovanelli, aseguró que hay posibilidades de que la Universidad de Chile se quede con el arquero de Belgrano.

Tweet placeholder

¿Cuáles son las características de Thiago Cardozo?

El portero uruguayo es el actual portero de Belgrano de Córdoba. Mide 1,82 metros y tiene 29 años. Fue multicampeón con Peñarol y consiguió una hazaña con El Pirata en la última Liga Argentina, siendo titular en el 3-2 con el que vencieron a River Plate y lograron su primera estrella.

Además, ha sido seleccionado uruguayo en categorías menores. Thiago Cardozo estuvo en el Mundial Sub-20 de 2015, en Nueva Zelanda, aunque fue el portero suplente.

Cardozo celebrando el campeonato de Belgrano | Getty Images

En resumen…

El portero Thiago Cardozo asoma como opción de refuerzo para la Universidad de Chile.

asoma como opción de refuerzo para la Universidad de Chile. El guardameta Thiago Cardozo se coronó campeón de la Liga Argentina con Belgrano.

se coronó campeón de la Liga Argentina con Belgrano. Los clubes de México y Brasil disputan el fichaje del uruguayo Thiago Cardozo.