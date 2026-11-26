Alfred Canales tiene las horas contadas en la precordillera, ya que finaliza contrato y tiene una oferta formal para partir al extranjero.

Universidad Católica ya comienza a tomar forma de cara al 2027. Bajo la presidencia de Matías Claro y con el español Francisco Pérez Lázaro como gerente deportivo la UC quiere dar inicio a una nueva era, buscando retomar el protagonismo perdido en estos años.

Por lo mismo, es necesario comenzar a cerrar ciclos de aquellos jugadores que lamentablemente no cumplieron con las expectativas. Uno de ellos es Alfred Canales, quien llegó a la precordillera en el 2024 desde Magallanes tras una interesante campaña en la Academia.

Sin embargo, el volante en estos tres años sigue son consagrase en la franja, a tal punto de que es un hecho que se marchará libre del club con el pase en su poder. Y ojo, que sobre la mesa tiene una oferta concreta para seguir con su carrera en el extranjero.

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Alfred Canales se irá de Universidad Católica sin dejar un solo peso

De acuerdo a información entregada por el periodista César Luis Merlo, el volante de 26 años tiene una propuesta formal para partir como jugador libre al FC Tulsa, elenco que juega en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos.

Alfred Canales se va de Universidad Católica sin nunca haberse consagrado en el equipo titular. | Foto: Photosport.

Lamentablemente para la dirigencia de Cruzados Canales se marchará de la UC sin dejarle un solo peso al club, que pagó 350 mil dólares para quedarse con sus servicios hace casi tres años.

En total, con Universidad Católica el formado en Audax Italiano jugó 84 partidos, en los cuales anotó cuatro goles y dio dos asistencias en 3402 minutos de acción. En caso de materializarse este adiós, lo hará sin haber ganado ningún títulos con los cruzados.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados saldrán a la cancha este domingo 29 de noviembre a las 18.00 horas ante Huachipato en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis