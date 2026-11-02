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Paraguay

Caos en clásico paraguayo: Tim Payne y Esteban Matus salen corriendo de hinchas de Cerro Porteño

Los seguidores del Ciclón de Barrio Obrero ingresaron a la cancha y los jugadores de Olimpia debieron escapar.

Por César Vásquez

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Olimpia se quedó con la victoria frente a Cerro Porteño.
© InstagramOlimpia se quedó con la victoria frente a Cerro Porteño.

Un nuevo escándalo de violencia en el fútbol sudamericano tuvo lugar en Paraguay, donde Tim Payne y Esteban Matus fueron testigos del caos vivido en el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño.

Los dos equipos más populares del balompié guaraní se enfrentaron en lo que debía ser una fiesta, pero terminó en caos, detenidos y heridos. Incluso, pudo haber una tragedia si no es por la rápida reacción de los futbolistas del Rey de Copas.

Payne y Matus alcanzaron a correr

El Estadio La Nueva Olla era el escenario para el encuentro más importante del fútbol paraguayo. Olimpia lo ganaba por 1-0, pero cuando Romeo Benítez anotó el 2-0 en el 67′, comenzó el caos en la casa de Cerro Porteño.

Los seguidores locales acusaron a Benítez de celebrar el gol frente a su banca, por lo que ahí empezaron a caer los proyectiles y a desatarse los hechos de violencia. El árbitro debió detener el encuentro por algunos momentos para intentar que se calmaran los ánimos.

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Una vez que terminó el partido, los jugadores de Olimpia, incluyendo al neozelandés Tim Payne y al chileno Estaban Matus, se acercaron a sus hinchas para festejar la victoria por 2-0. Cuando estaban junto a la tribuna visitante vino lo peor.

Resulta que los seguidores de Cerro Porteño no aguantaron la celebración de su clásico rival, por lo que invadieron la cancha y fueron a agredir a los futbolistas del Rey de Copas. El plantel de la O se percató de la situación y alcanzaron a correr hacia el camarín y refugiarse ahí de los fanáticos locales.

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Los jugadores de Olimpia salieron ilesos, pero las imágenes de violencia otra vez enlutan a cómo se vive el fútbol de este lado del continente. Si bien el popular Tim Payne y Esteban Matus solo estuvieron en la banca en el clásico, terminaron corriendo por sus vidas en una jornada triste para este deporte.

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