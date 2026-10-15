Este tricampeón de la Copa Libertadores puso sus ojos en el Chino, quien ha tenido un buen 2026 que incluso lo llevó a debutar en la selección chilena. ¿Se dará? ¡Acá los detalles!

Luego de la temporada que ha tenido Leandro Hernández, en Colo Colo saben perfectamente que puede ser objeto de un fichaje próximamente. Por lo mismo, en la directiva del Cacique decidieron blindar al talentoso volante ofensivo de 21 años, quien ha tenido una gran campaña en 2026.

De hecho, a raíz de su rendimiento en los albos, el Chino se ganó su primera convocatoria a la selección chilena, donde incluso llegó a debutar. Fue en la derrota frente a Estados Unidos por 4-1. Y luego de eso, Nicolás Córdova apuntó directamente contra él para graficar las diferencias en los niveles de ambos países.

Más allá de eso, en Blanco y Negro le hicieron un nuevo vínculo hasta diciembre de 2028 a Hernández, quien llamó la atención de un gigante de América. Un equipo que tiene tres trofeos de la Copa Libertadores en su palmarés. Y que ya tiene a un chileno en su plantel, además de un DT que conoce largamente el balompié criollo.

Leandro Hernández le anotó este golazo a Audax Italiano, aunque su nivel decayó en las últimas semanas. (Felipe Zanca/Photosport).

Las referencias son para Olimpia de Paraguay, cuadro que puso sus ojos en el Chino Hernández. “Está en la órbita y es una de las opciones que manejan para reforzar la ofensiva”, informó el sitio @futchile_oficial, que suele tener información respecto a los chilenos en el extranjero.

Eso sí, también revelaron que Hernández no corre solo en esta lista. También figura Miguel Terceros, un boliviano de 22 años que pertenece a Santos de Brasil y que ha tenido participación internacional: suma 36 partidos en la selección de su país. Y dos de los nueve goles que ha anotado, fueron contra Chile.

Miguel Terceros festeja su gol ante Chile en aquella histórica victoria de Bolivia en el Estadio Nacional ante el equipo dirigido por Ricardo Gareca. (Pepe Alvújar/Photosport).

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Colo Colo en alerta: Olimpia de Paraguay piensa en el fichaje de Leandro Hernández

Colo Colo ya sabe del interés de Olimpia de Paraguay en el fichaje de Leandro Hernández. Y no extraña, pues el Decano se ha movido mucho en el mercado chileno últimamente. Sin ir más lejos, su director técnico es Pablo Vitamina Sánchez, un argentino de mucho recorrido en estas tierras.

Pablo Vitamina Sánchez y Olimpia enfrentaron al Audax Italiano en la Copa Sudamericana. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Es más, fue el propio DT rosarino quien solicitó la contratación de Esteban Matus, lateral izquierdo formado en Audax Italiano que en julio de este año pasó a ser parte del plantel albinegro. Y antes del arribo del zurdo de 24 años, el Vitamina Sánchez pensó en otro viejo conocido.

Esteban Matus suma ocho partidos en Olimpia, donde anotó un golazo ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Aunque en ese caso, el interés fue infructuoso. Se trata de Dilan Zúñiga, lateral que puede jugar por ambos costados y que registra casi 100 partidos bajo la tutela de Sánchez: el argentino lo dirigió en Everton de Viña del Mar y en Palestino, donde el defensor milita actualmente.

En el caso de Leandro Hernández, Transfermarkt indica que su tasación asciende a 1,2 millones de euros, unos 1,35 millones de dólares. Seguramente, menos de lo que el Cacique espera recibir para desprenderse del Chino, quien esta campaña ha aportado 10 goles y seis asistencias en 34 partidos. El tiempo y las negociaciones dirán…