Fernando Ortiz responde a Nico Córdova sobre Leandro Hernández: “No estoy de acuerdo”

El entrenador de Colo Colo no quiso entrar en mayores polémicas, aunque dejó claro que no comparte la visión de Nicolás Córdova sobre Hernández.

Leandro Hernández estuvo en la polémica los últimos días luego de que Nicolás Córdova señalara que no tenía la velocidad para el fútbol internacional, tras una jugada en el duelo de Chile vs Estados Unidos.

Hoy se le consultó a Fernando Ortiz sobre el asunto. A pesar de que no quiso ahondar mucho, dejó en claro que respalda al jugador de Colo Colo y no comparte con la apreciación de Córdova.

“Me conocen, saben que voy a ser sincero. Hablar y decir lo que sucedió… creo que no soy la persona adecuada ni es el momento de ese tema”, señaló en primera instancia.

Agregó que “respeto a Nicolás y a todos los entrenadores. Tengo mi opinión y me la guardo. Lo importante es el día de mañana (ante Puerto Montt). Clarísimo“, manifestó el Tano Ortiz.

“Nicolás tendrá sus razones de por qué lo dice. Pero está claro según mi manera de verlo que yo no estoy de acuerdo“, agregó.

Hernández fue cuestionado por Nicolás Córdova

El respaldo de Ortiz a los jóvenes de Colo Colo

Donde sí se explayó es en las oportunidades que le entrega a los juveniles de Colo Colo, asegurando que esto continuará de la misma manera mientras sea el estratega.

“Si hay algo que tenemos como entrenador y cuerpo técnico, es que debuten con la intención de fortalecerse en el primer equipo. Saben que tendrán oportunidades”, seañala.

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Agrega que “tendrán a la corta o a la larga una carrera en Colo Colo, es lo que queremos proyectar. Pero esa continuidad de los jóvenes va a depender 100% de ellos, aunque hay muchos factores para continuar, no solo el campo de juego”.

“Si consideran lo correcto, tendrán su carrera como el resto. Pero no me puedo proyectar a la siguiente temporada, yo lo encamino hacia adelante según lo que genere como jugador”, cerró.