El volante formado en los azules saben que con el nivel de esta temporada pueden caer ofertas, pero prefiere enfocarse en terminar bien el año.

Una de las grandes revelaciones que ha tenido Universidad de Chile en la presente temporada es Agustín Arce, quien se consagró como titular de la mano del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, ya han comenzado a sonar rumores de posible salida al extranjero, en algo que el propio jugador intenta poner paños fríos, de manera de dejar en claro que su foco sólo está en la U.

“La verdad es que acá en la U estoy contento, muy feliz, ya lo que sea que llegue una oferta eso lo ven otras personas, yo me enfoco en la U, en el partido del domingo y esperar ganar“, explicó.

Agustín Arce también se ha mostrado como goleador en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Arce aprende otros puestos en la U

Agustín Arce se ha debido acomodar a diferentes puestos con Fernando Gago en Universidad de Chile, por lo mismo asegura que se siente preparado para lo que le pidan y por lo mismo entrena de esa forma.

“Va depender mucho del rival como juega, el partido que me toque jugar en cierta posición serán las instrucciones del profe”, explicó el volante formado en el Centro Deportivo Azul.

Por lo mismo, asegura que no se confía, teniendo en cuenta que se juega un puesto en cada entrenamiento ,tal como les ha pedido el argentino a todos en la U.

“Ahora no sé si me va a poner, no sé si voy a jugar, el profe recalca que en la semana se gana el puesto y me entreno en la posición que sea para jugar el fin de semana”, cerró.

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