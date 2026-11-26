El retirado centrodelantero inicia su carrera de entrenador y se refirió al alza progresiva que ha notado en el Romántico Viajero en 2026, aunque con un toque de alerta importante.

Apenas le consultaron por la U de Chile que dirige Fernando Gago este retirado delantero portador de un icónico apodo dejó clarísimo que no había visto todos los partidos de la campaña. De todas formas, con lo que ha podido percibir se animó a hacer un diagnóstico.

Se trata de un centrodelantero que anotó 29 goles en 62 partidos por el Romántico Viajero. Y que estuvo en el equipo dirigido por Jorge Sampaoli que ganó el bicampeonato en 2011, además de conquistar la Copa Sudamericana. Las referencias son para Gabriel Vargas.

El Arcángel del Gol, quien le atendió un llamado telefónico a RedGol para conversar de su presente. Sigue ligado a la actividad. Aunque evidentemente en otro rol. “No puedo dejar el fútbol”, le reconoció Vargas a Paulo Flores en esta conversación.

Gabriel Vargas celebra uno de los varios goles que anotó en el Bulla. (Andrés Piña | Photosport).

“Estoy empezando mi carrera como entrenador en las inferiores de Deportes Concepción. En cancha, lo que me gusta y apasiona. En el futuro seguramente me verán dirigiendo. Es lo que anhelo, lo que me gusta y quiero para mí”, aseguró el otrora atacante.

Vargas jugó en Deportes Puerto Montt, Cobresal, Universidad de Concepción, Curicó Unido, Deportes Concepción y Patronato de Argentina. Su sobrenombre resonó con fuerza en el fútbol chileno. Y se niega a salir completamente de los campos de juego.

¿Le gusta ser entrenador?

Sí. Es la única posibilidad de sentir la linda sensación de estar en el camarín, dirigir. Elegí este camino, es largo e incierto. Quiero que sea mi futuro y ojalá pueda dirigir mucho tiempo.

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Gabriel Vargas analiza el juego de la U de Chile de Gago

Gabriel Vargas tiene una opinión positiva en torno al progreso que ha mostrado la U de Chile bajo la dirección técnica de Fernando Gago. “No quiero mentir, no he visto todos los partidos. Futbolísticamente ha crecido durante todo el semestre”, apuntó el Arcángel.

“Pero no es un equipo de temer, no te va a desequilibrar por acá o por allá. No es esa U determinante en momentos complicados. Pero sí ha ido de menos a más en el semestre. Lo vi con Deportes Concepción y lo sentí un equipo muy plano”, manifestó Vargas.

Eduardo Vargas celebra con Gabriel Vargas en el Romántico Viajero. (Marcelo Hernández | Photosport).

Tuvo más. “El equipo ha mejorado, aunque la U no te va a pasar por encima. Hay jugadores que se ponen la camiseta y son desequilibrantes. El Edu (Vargas) debe tener dos o tres jugadores más del mismo calibre y un equipo comprometido en cada momento“, sentenció el Arcángel del Gol.

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