Deportes Iquique oficializó en su redes sociales la renovación de Hernán Peña como su entrenador de cara a la próxima temporada.

Deportes Iquique cerró de manera muy amarga este 2026. Lamentablemente el pésimo primer semestre terminó pasando la cuenta en el norte, donde pese a una buena remontada en la segunda mitad del año, no logró meterse en la liguilla por el segundo ascenso en la Primera B.

Con este panorama, a los Dragones Celestes no les quedó otra que bajar el telón anticipadamente en este temporada y sabiendo que por lo menos en el 2027 serán un equipo de la división de plata del fútbol chileno.

Por suerte para los hinchas, la dirigencia del club ya está tomando decisiones claves que apuntan a ir por volver a Primera División el próximo año. Una de ellas tiene que ver con el cuerpo técnico, donde la continuidad de Hernán Peña no estaba del todo segura.

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Deportes Iquique ratifica su cuerpo técnico para el 2027 de la Primera B

Por medio de sus redes sociales, los Dragones Celestes oficializaron que Hernán Peña renovó su contrato junto a todo su cuerpo técnico para la próxima temporada.

“Tras asumir la conducción del equipo durante el segundo semestre de la temporada, el cuerpo técnico liderado por Hernán Peña consiguió mejorar el rendimiento del plantel, consolidando una evolución deportiva que respalda la decisión de dar continuidad al trabajo realizado”, señalaron.

Hernán Peña seguirá siendo el DT de Deportes Iquique para el 2027. | Foto: Photosport.

En ese sentido, aseguraron también que “como institución, valoramos su compromiso, dedicación y profesionalismo, confiando en seguir avanzando juntos en los desafíos deportivos que vienen”.

Hernán Peña llegó a Deportes Iquique a mediados del 2026 y alcanzó a dirigir 16 compromisos en la Liga de Ascenso, donde ganó siete, empató seis y perdió tres. Pese a estos buenos resultados, se quedó a tres puntos de meterse en la liguilla.

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En síntesis