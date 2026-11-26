El grupo Handsome Boy Hacking Club se habría atribuido el ataque informático, con documentos personales y empresariales.

La FIFA confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial.

A través de un comunicado enviado a The Associated Press, el organismo describió el material comprometido como un “conjunto limitado de información personal y empresarial” y aseguró que trabaja junto a las fuerzas del orden para investigar el incidente.

El grupo HBHC aseguró haber sustraído más de 12 GB de documentos.

FIFA confirma grave ciberataque a sus sistemas

Además, condenó la sustracción y eventual publicación de los documentos, advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener para la privacidad de las personas afectadas.

La alerta surgió luego de que el grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) publicara, el pasado 19 de noviembre en X, una captura de pantalla de supuestos archivos de la FIFA.

Posteriormente, la agrupación pareció atribuirse el ataque y la filtración de más de 12 GB de documentos internos.

Por ahora, la FIFA no ha detallado cuándo ocurrió la intrusión ni la naturaleza exacta de los antecedentes comprometidos.

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En resumen…