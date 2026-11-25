El volante chileno ingresó de emergencia y duró apenas un puñado de minutos en el partido ante Independiente Rivadavia.

Boca Juniors se juega el paso a los cuartos de final del Torneo de Clausura de Argentina ante Independiente Rivadavia, luego de la obtención de la Copa Sudamericana del pasado sábado.

En la tienda Xeneize empezaron en la banca los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios, pero el formado en Colo Colo ingresó a los 37 minutos y protagonizó una dramática situación.

Alarcón ocupó el lugar del lesionado Milton Delgafo, sin embargo, no duró mucho en La Bombonera y protagonizó una inquietante imagen que preocupó a muchos.

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La dura lesión de Williams Alarcón en Boca Juniors

A los 49 minutos, es decir, a los cuatro del segundo tiempo, el chileno quedó tendido en el piso y se puso a llorar, ya que sufrió una grave lesión de rodilla que no sacó del terreno de juego

“Está como llorando Alarcón”, dijo el relator Pollo Vignolo. “No se mueve, no se mueve, cuando pasa eso no puede seguir, no lo puede creer y hace bastante que no juega”, complementó el comentarista Gustavo López.

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Williams Alarcón tuvo que abandonar el terreno de juego a los 49′, para dar paso a Alan Velasco, ante la incredulidad del entrenador de Boca, Rodolfo Arrauabarrena, quien vio como perdía a otro jugador en el tramo final de la temporada.

Boca gastó todo los cambios y Carlos Palacios no alcanzó a entrar en el duelo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo de Clausura.