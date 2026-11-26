El arquero sigue con contrato con los albos y si no llega a acuerdo con Argentinos Juniors tiene que volver a Macul.

Diciembre está a la vuelta de la esquina y por ello en el mercado del fútbol chileno empieza una etapa complicada, la de renovaciones y fichajes. Uno de los clubes que más ruido hace en dicho ítem es Colo Colo.

La conformación del nuevo plantel del campeón chileno ya está en proceso, y uno de los temas a tratar es lo que ocurrirá con el arquero Brayan Cortés, cuyo préstamos termina en Argentinos Juniors y tiene contrato vigente con los albos por todo 2027.

Los Bichos Colorados atraviesan un duro momento económico, de hecho, la FIFA los castigó con tres ventanas de fichajes sin poder hacer contrataciones, hasta que se pongan al día. La continuidad del Indio en La Paternal está en duda.

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Eduardo Lobos aprueba a Cortés, pero no lo ve de regreso en Colo Colo

La situación de Brayan Cortés fue abordada junto a RedGol por el ex arquero de Colo Colo Eduardo Lobos, quien cree que el iquiqueño tiene nivel para jugar en el Cacique, pero recuerda su polémica salida del club, la que le puede provocar conflictos con los hinchas.

“A mí no me desagradaría que volviese a competir por un puesto, pero también hay un tema con la gente en el último tiempo, que quizás no quedó contenta con su rendimiento, o por cuando pasó el tema de la renovación, en el que hubo algún conflicto en su momento”, recordó el ex capitán albo.

Brayan Cortés entrenando en la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Hoy en día han aparecido dos chicos: están Maureira y Villanueva, que son proyecciones y proyectos del club también. Entonces, su llegada quizás les coarta o les tapa un poco esa posibilidad a ellos. Además, está Vozinha, que hoy se ha consolidado un poco más tras las dudas que generó al principio traerlo”, agregó.

Por último, Eduardo Lobos es sincero y piensa que un regreso de Brayan Cortés a Colo Colo generaría más problemas que soluciones.

“Creo que hoy genera una dificultad. Es como plantearse: ‘¿Qué hago? ¿Lo traigo o no lo traigo solo porque tiene contrato?’. No creo que querer traerlo sea por un convencimiento deportivo. Me imagino que hoy genera más dificultad que el acierto de poder traerlo“, cerró Lobos.

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