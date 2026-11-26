Los fanáticos de Colo Colo podrán disfrutar de la historia del club más ganador de Chile a través de esta trilogía.

La histórica trilogía documental Ejemplo de Valor, del periodista y realizador Rodrigo Alejandro Torres León de la Barra, regresa completamente remasterizada en 4K, permitiendo que los hinchas de Colo Colo puedan disfrutarla desde cualquier rincón de Chile y del mundo a través de una plataforma digital.

Las tres producciones ofrecen un valioso recorrido por la historia y la pasión colocolina, mostrando el seguimiento al club a través de sus hinchas, ceremonias en el mausoleo, actividades de la comunidad alba y entrevistas exclusivas a grandes ídolos de la institución.

«Ejemplo de Valor», «Ejemplo de Valor: El legado de Arellano» y «Ejemplo de Valor: Crónicas de leyendas» conforman esta trilogía, considerada un verdadero material histórico para los seguidores del Cacique.

Dónde encontrar las películas Ejemplo de Valor

Hoy, estas tres películas están disponibles en modalidad Video On Demand, con un arriendo de 48 horas, a través de www.terrestremedia.cl/ejemplodevalor.

Su director, Rodrigo Torres, confesó qué fue lo que lo motivó a recuperar y remasterizar este importante material audiovisual.

Ejemplo de valor es una trilogía

“La motivación de realizar esta restauración en 4K, adaptada a los formatos modernos de televisión, nació al darme cuenta de que estas tres películas, que originalmente se distribuyeron en DVD, representan un material histórico de enorme valor para el hincha colocolino“, señala.

Agrega que “sentí que valía la pena hacer todos los esfuerzos para recuperar este trabajo. Fue un proceso de remasterización que tomó mucho tiempo, pero que hoy presentamos con muchísimo orgullo”.

También indica que “lo más importante es que ahora cualquier hincha de Colo Colo, ya sea de Santiago, regiones o cualquier parte del planeta, podrá acceder a estas películas gracias a la plataforma digital”.

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Manifiesta que “están disponibles en modalidad On Demand, mediante un arriendo de 48 horas y a un precio muy accesible (4.000 pesos), para que puedan disfrutarlas en familia, con amigos y junto a todos quienes comparten esta pasión por Colo-Colo”.

Tres documentales, una misma pasión y un legado que permanece vivo en la memoria del pueblo colocolino. “Ejemplo de Valor”, la histórica trilogía alba, ahora remasterizada en 4K y disponible para todo el mundo. Un material imperdible para todo hincha popular.