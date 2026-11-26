Óscar Wirth hizo un llamado a no repetir los errores que los hicieron descender en el 2024.

Cobreloa regresa a Primera División del fútbol chileno, algo que genera mucha expectativa, pero también preocupación. No quieren que les suceda lo del 2024.

Los Loínos son uno de los clubes más importantes del torneo nacional, pero malas gestiones los llevaron a pasar largos años en la Primera B. Si bien hace dos años tuvieron una vuelta a la máxima categoría, esta duró menos que estornudo de gato.

Errores del pasado de Cobreloa

Óscar Wirth vivió la época dorada de Cobreloa, ganando dos títulos nacionales y disputando las finales de Copa Libertadores en 1981 y 1982. Por esta razón, conoce como pocos al club y pide que no se cometan los errores que los hicieron subir y bajar en 2024.

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“Espero que lo que sucedió en 2024 les haya enseñado algo, porque así como subieron a Primera, bajaron. Entonces hay que tener cuidado con lo que se hace. Lo que se logra en su momento tiene aplausos, pero si por cualquier motivo uno quiere quedar preso de eso, después los resultados pasan la cuenta“, indicó Wirth a RedGol.

El ex arquero explicó que es fundamental oxigenar al plantel para quedarse en Primera. “Hay que armar un equipo renovado. Vi a jugadores que llegaron con lo justo al final. Todo tiene una curva y cuando la curva va hacia abajo, lo más probable es que te encuentres con más sorpresas negativas que positivas“, complementó.

Mario Salas seguirá en Cobreloa para el 2027 en Liga de Primera. Imagen: Photosport

Para mejorar el nivel de Cobreloa, Óscar Wirth cree que es importante incorporar a futbolistas con experiencia en Primera División, así como también darle espacio a las jóvenes promesas, ya que estos pueden ser exportables.

“Hay que renovar con jugadores de la categoría. Hay que también sacar a jugadores jóvenes, porque le sirve al equipo como renovación y a la vez como una posibilidad de comercializarlos y tener rédito. Así se genera plata además”, cerró el mundialista con Chile en España 1982.