El periodista aseguró que el cuadro de Calama fue el elenco empujado por la dictadura para ser exitoso.

El regreso de Cobreloa a la Primera División ya está generando ruido en el fútbol chileno. Y es que uno de los más grandes de nuestro balompié estará nuevamente en la máxima categoría, algo que no deja indiferente a nadie.

Para la gente de Calama es un logro importantísimo, sobre todo pensando en que su anterior experiencia en la Primera División duró apenas un año, cosa que esperan cambiar para retomar sus épocas doradas.

Al respecto uno que entregó una polémica opinión fue el periodista Rodrigo Herrera, quien el programa Con Camiseta apuntó contra los loínos por un dato histórico que varios apoyan, pero de los que pocos hablan.

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Apuntan a Cobreloa como el real equipo de la dictadura

Herrera tomó el micrófono y aseguró que “perdonen, amigos de Calama. Sé que hoy día ustedes no son responsables de esa historia, pero si hay un equipo de fútbol diseñado, pensado, estructurado y empujado para ser exitoso en dictadura, se llama Cobreloa”.

Cabe recordar que Cobreloa fue fundado en 1977 y durante muchos años contó con un fuerte apoyo económico por parte de Codelco. Por lo mismo, desde su inicios los naranjas acumularon varios éxitos a nivel local e internacional.

No por nada los loínos fueron los subcampeones de la Copa Libertadores en 1981 y 1982, mientras que a nivel local ganaron los títulos de 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Apertura 2003, Clausura 2003 y Clausura 2004.

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En síntesis