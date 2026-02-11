Queda muy poco para que comience una nueva edición del Festival de Viña, donde como siempre, ha demás del show artístico hay otro gran evento que se toma la previa del gran evento viñamarino: La elección de los reyes.
Buscando suceder a Camilo González y Emilia Dides, los reyes actuales, un conocido periodista deportivo para por el cetro y es uno de los postulantes de esta edición.
Con larga trayectoria en los medios, Rodrigo Herrera es uno de los rostros compitiendo. El canal TVR anunció oficialmente su candidatura a través de sus redes. “Es un orgullo presentar a nuestros candidatos para reyes; Camila Mainz y Rodrigo herrera”.
Estos son todos los candidatos al Reinado de Viña del Mar
Candidatos a Rey
- Rodrigo Herrera – Representante de TVR
- A los 4 vientos -Competencia Chile
- Diego Pánico Espinoza – Representante de Todo Se Sabe + Vive
- Fernando Godoy – Animador Festival
- Juan Manuel Astorga – Jurado Festival
- Mario Solís – Representante Caras TV Argentina
- Matteo Bocelli – Artista Festival
- Pastor Rocha – Artista Festival
- Polo Borgoño Guzmán – Representante de Marga Marga TV + Giro Visual
- Rodrigo Pelao González – Jurado Festival
- Son del Valle – Competencia Chile
- Yandel – Artista Festival
- Antoñito Molina – Competencia España
- Emanuel Noir (Ke Personajes) – Artista Festival
- Jesse – Artista Festival
- Juanes – Artista Festival
- Martín González Jadell – Representante Tevex
- Milo J – Artista Festival
- Paulo Londra – Artista Festival
- Princeso – participante de Mundos Opuestos y Vecinos al Límite
- Stefan Kramer – Artista Festival
- Campedrinos – Competencia Argentina
- Esteban Duch – Artista Festival
- Johnny Sky – Competencia República Dominicana
- Karim Butte – Animador Festival
- Matías Godoy – Representante Visión Plus
- Pablo Chill-E – Artista Festival
- Pet Shop Boys – Artista Festival
- Rafael Araneda – Animador Festival
- Rodrigo Villegas – Artista Festival
- Trex – Competencia México
Candidatas a Reina de Viña
- Alejandra Isaacs Vega – Representante de Marga Marga TV + Giro Visual
- Camila Mainz – Representante TVR
- Emily Ceco – Representante Caras TV Argentina
- Gloria Estefan – Artista Festival
- Karen Doggenweiler – Animadora Festival
- Majo Cornejo – Competencia México
- Mon Laferte – Artista Festival
- Rebolú – Competencia Colombia
- Vanilla Ninja – Competencia Estonia
- Asskha Sumathra – Artista Festival
- Carmen Gloria Arroyo – Jurado Festival
- Fátima Bosch – Jurado Festival
- Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV
- Karla Melo – Representante Zapping TV
- María Paláe- Competencia España
- Nmixx – Artista Festival
- Skarleth Labra – Representante Chilevisión
- Verónica Villarroel – Jurado Festival
- Brenda – Competencia Ecuador
- Chiara Grispo – Competencia Italia
- Florencia Vial – Animadora Festival
- Joy – Artista Festival
- Li Saumet (Bomba Estéreo) – Artista Festival
- Maria Paz Arancibia – Representante Todo Se Sabe + Vive
- Piare Con P – Artista Festival
- Titi García Huidobro – Representante Tevex
