Queda muy poco para que comience una nueva edición del Festival de Viña, donde como siempre, ha demás del show artístico hay otro gran evento que se toma la previa del gran evento viñamarino: La elección de los reyes.

Buscando suceder a Camilo González y Emilia Dides, los reyes actuales, un conocido periodista deportivo para por el cetro y es uno de los postulantes de esta edición.

Con larga trayectoria en los medios, Rodrigo Herrera es uno de los rostros compitiendo. El canal TVR anunció oficialmente su candidatura a través de sus redes. “Es un orgullo presentar a nuestros candidatos para reyes; Camila Mainz y Rodrigo herrera”.

Estos son todos los candidatos al Reinado de Viña del Mar

Candidatos a Rey

Rodrigo Herrera – Representante de TVR

A los 4 vientos -Competencia Chile

Diego Pánico Espinoza – Representante de Todo Se Sabe + Vive

Fernando Godoy – Animador Festival

Juan Manuel Astorga – Jurado Festival

Mario Solís – Representante Caras TV Argentina

Matteo Bocelli – Artista Festival

Pastor Rocha – Artista Festival

Polo Borgoño Guzmán – Representante de Marga Marga TV + Giro Visual

Rodrigo Pelao González – Jurado Festival

Son del Valle – Competencia Chile

Yandel – Artista Festival

Antoñito Molina – Competencia España

Emanuel Noir (Ke Personajes) – Artista Festival

Jesse – Artista Festival

Juanes – Artista Festival

Martín González Jadell – Representante Tevex

Milo J – Artista Festival

Paulo Londra – Artista Festival

Princeso – participante de Mundos Opuestos y Vecinos al Límite

Stefan Kramer – Artista Festival

Campedrinos – Competencia Argentina

Esteban Duch – Artista Festival

Johnny Sky – Competencia República Dominicana

Karim Butte – Animador Festival

Matías Godoy – Representante Visión Plus

Pablo Chill-E – Artista Festival

Pet Shop Boys – Artista Festival

Rafael Araneda – Animador Festival

Rodrigo Villegas – Artista Festival

Trex – Competencia México

Candidatas a Reina de Viña

Alejandra Isaacs Vega – Representante de Marga Marga TV + Giro Visual

Camila Mainz – Representante TVR

Emily Ceco – Representante Caras TV Argentina

Gloria Estefan – Artista Festival

Karen Doggenweiler – Animadora Festival

Majo Cornejo – Competencia México

Mon Laferte – Artista Festival

Rebolú – Competencia Colombia

Vanilla Ninja – Competencia Estonia

Asskha Sumathra – Artista Festival

Carmen Gloria Arroyo – Jurado Festival

Fátima Bosch – Jurado Festival

Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV

Karla Melo – Representante Zapping TV

María Paláe- Competencia España

Nmixx – Artista Festival

Skarleth Labra – Representante Chilevisión

Verónica Villarroel – Jurado Festival

Brenda – Competencia Ecuador

Chiara Grispo – Competencia Italia

Florencia Vial – Animadora Festival

Joy – Artista Festival

Li Saumet (Bomba Estéreo) – Artista Festival

Maria Paz Arancibia – Representante Todo Se Sabe + Vive

Piare Con P – Artista Festival

Titi García Huidobro – Representante Tevex

Publicidad