El máximo artillero histórico del Campanil dejó un mensaje en tono de reproche por la manera en que el equipo de La Nona Muñoz ha encarado los encuentros con el objetivo de zafar de la Primera B.

Este retirado delantero es el goleador histórico de la U de Concepción y con ese club las vivió todas, desde luchar por evitar el descenso hasta ganar tres títulos, incluidas dos Copa Chile. Marcó 108 conquistas y dejó huella en el fútbol nacional por su olfato.

También por su apodo. Las referencias son para Gabriel Vargas, el Arcángel del Gol. Desde Concepción, atendió el llamado de RedGol para analizar el presente del equipo dirigido por Cristian La Nona Muñoz, exclusivo colista en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026.

“He visto a la U de Conce. Es un equipo muy plano para estar peleando el descenso. Cuando uno tiene la posibilidad de bajar o permanecer, los partidos son vitales. No de mitad de campeonato”, analizó el Gabo Vargas en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

Gabriel Vargas en acción por la U de Conce. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Añadió más a su crítica. “Ellos juegan como si estuvieran en la mitad de tabla. Tienen que dar ese plus distinto para pelear el descenso. Entregar el doble en esas pelotas insignificantes”, expresó el Arcángel, quien dio un aspecto clave en el día a día del Campanil.

“Peleé el descenso en la U de Conce, donde no te presiona la gente. Entonces hay un cierto relajo”, reconoció el exariete, hoy director técnico en las inferiores de Deportes Concepción. Además del cuadro estudiantil, Vargas jugó en Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Puerto Montt e incluso en Patronato de Argentina.

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Gabriel Vargas cuenta su experiencia en U de Concepción en la lucha por el descenso

Gabriel Vargas recuerda varios momentos en la U de Concepción, incluido cuando luchaba por evitar el descenso. “Nadie nos incomoda ni nadie nos dice algo. El entorno es distinto y el futbolista lo sabe”, aseguró el Arcángel del Gol, consciente de que es un club más tranquilo.

Gabriel Vargas en acción por la UdeC ante Palestino. (Martin Thomas/Photosport).

“Pasé momentos complicados en la U de Conce, aunque no conozco la interna. Le tengo cariño al club”, cerró el Arcángel del Gol. Por lo pronto, el Campanil afina detalles para jugar un partido con tintes de final para escaparle al fantasma de la Primera B.

Este domingo 29 de noviembre, la UdeC visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. Y cerrará la Liga de Primera como local ante Universidad Católica en el estadio Ester Roa Rebolledo. El margen de error se acabó hace rato para el cuadro universitario.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

A falta de dos partidos para terminar la Liga de Primera 2026, Universidad de Concepción es único colista de la tabla en la Liga de Primera.