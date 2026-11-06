El tenista italiano dedicó un sentido mensaje al entrenador, quien puso fin a su etapa en su equipo después de cinco temporadas.

Jannik Sinner compartió un emotivo mensaje para despedir a Darren Cahill, quien dejó de ser parte de su equipo técnico tras cinco temporadas de trabajo conjunto.

El tenista italiano publicó un video en sus redes sociales, repasando algunos de los momentos más importantes que vivieron durante la relación profesional.

El exnúmero uno del mundo recordó que comenzaron a trabajar en 2022, cuando todavía era un joven tenista con muchas dudas y desafíos por delante.

Jannik Sinner despide a Darren Cahill tras cinco temporadas como entrenador.

Sinner destacó el vínculo que construyó con Cahill

“Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo”, expresó.

También valoró la cercanía que desarrolló con el australiano, quien pasó de ser uno de sus entrenadores a convertirse en una persona fundamental en su vida.

“Llegaste como uno de mis entrenadores, pero muy pronto te convertiste en mucho más que eso. En alguien en quien podía confiar, en quien podía apoyarme, en un amigo”, señaló.

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Sinner recordó algunos hitos de esa etapa, como su primer título de Grand Slam en Melbourne, su llegada al número uno del mundo y la conquista de Wimbledon.

Sin embargo, aseguró que los trofeos no serán lo más importante que conservará de esos años.

“Recordaré todo lo que hubo alrededor de ellos. Las largas horas en la pista de entrenamiento, los vuelos, las cenas, el cariño. Incluso esos días en los que todo parecía hacerse cuesta arriba. Estuviste ahí en cada momento”, agregó.

El italiano también bromeó con que Cahill había anunciado que dejaría de acompañarlo en 2025, pero finalmente continuó a su lado durante más tiempo.

La despedida llega después de que Sinner anunciara el pasado 6 de octubre que daba por terminada su temporada 2026 para someterse a un tratamiento en su rodilla derecha.

Mira aquí la despedida:

En resumen…