El volante tuvo una consulta inesperada que lo pilló en su charla, aunque después salió jugando de la mejor forma del momento.

Un incómodo momento vivió Agustín Arce en la última conferencia de prensa de Universidad de Chile, con una pregunta inesperada y que lo pilló de sorpresa en el Centro Deportivo Azul.

El volante que ha tenido la mejor temporada en la U, se ha consolidado como titular en el equipo de Fernando Gago, por lo que no faltaron preguntas de eventuales salidas y de los objetivos del club.

Pero fue en el momento de hablar de su futuro que quedó congelado unos segundos, cuando se le habló del nuevo contrato que tenía en evaluación el club, lo que lo dejó pensando.

Agustín Arce tuvo una pregunta inesperada en conferencia de la U. Foto: U de Chile.

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Arce quedó marcando ocupado con un nuevo contrato en la U

Agustín Arce tuvo un particular momento en conferencia de prensa, pero donde salió jugando de la mejor manera con el talento, pero ahora con la palabra para eludir.

Todo porque se le consultó por un nuevo contrato que está trabajando la U, de manera de extender su estadía, además de asegurar su compromiso con el cuadro que lo formó.

“Creo que lo del contrato no se me ha comunicado nada”, explicó en una primera instancia, dejando en claro que, al menos públicamente, no manejaba esa información.

Pero después se vistió de volante y sacó con estilo la pelota ante la adversidad: “Pero seguiría siendo un sueño seguir en la U, que sea lo que Dios quiera y bueno para mi y el club”.

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