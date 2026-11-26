El volante del cuadro azul analiza el momento del club y cuestiona la gran cantidad de tiempo sin títulos del torneo nacional.

Universidad de Chile está muy cerca de cerrar un objetivo este mismo fin de semana, porque si vence a Deportes Concepción clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, la gran meta de la U era ganar la Liga de Primera y no lo consiguió, porque el título se lo llevó el archirrival, Colo Colo, con 10 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

En junio próximo se cumplirán 10 años desde el último título de Campeonato Nacional obtenido por el cuadro azul, situación que analiza y lamenta el volante Agustín Arce.

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Agustín Arce y la larga sequía de títulos de la U

Agustín Arce tenía apenas 12 años la última vez que Universidad de Chile fue campeón. El seleccionado nacional sabe del peso que significa para el plantel azul el próximo campeonato, el que se jugará en el año del centenario del club y por ende pretende ganarlo.

“Creo que es algo duro en un equipo como la U que debe estar siendo campeón, tal vez no se si todos los años, año por medio, mas frecuente, es algo difícil para aquel que es hincha y lo vive de adentro”, dijo el mediocampista.

Agustín Arce es titular en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“Creo que debemos hacer las cosas bien seguir un proyecto para que salga todo bien en el centenario“, complementó Agustín Arce.

Universidad de Chile igual compite por cerrar la temporada con un título, ya que está en semifinales de la Copa Chile, donde se medirá con Coquimbo Unido por el paso a la final.

En síntesis

Universidad de Chile clasificará a la fase de grupos de Copa Libertadores si vence a Deportes Concepción .

clasificará a la fase de grupos de si vence a . Colo Colo ganó la Liga de Primera sacando 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile .

ganó la sacando de ventaja a . El volante Agustín Arce recordó que la U cumplirá 10 años sin títulos ligueros.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera