El número dos del ranking ATP viajará a Finlandia para someterse a una operación este martes

Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP, deberá pasar por el quirófano para tratar una lesión en su rodilla derecha que lo mantiene alejado de la competencia desde Wimbledon.

El tenista italiano viajará a Finlandia para someterse a una operación este martes, luego de varias semanas de tratamiento y consultas con distintos especialistas.

Sinner sufre una tendinopatía conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

¿Qué lesión tiene Jannik Sinner?

El problema físico que afecta al italiano sería una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

La lesión comenzó a manifestarse a finales de julio, cuando Sinner retomó los entrenamientos en Montecarlo, después de conquistar Wimbledon, tras vencer al alemán Alexander Zverev en la final.

Desde entonces, el tenista ha tenido que lidiar con las molestias y finalmente optó por una intervención quirúrgica para tratar el problema.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Jannik Sinner?

Por ahora no hay fecha confirmada para el regreso de Sinner a las canchas. Sin embargo, la recuperación podría mantenerlo alejado de la competición durante varios meses.

Uno de los grandes riesgos es que el italiano se pierda el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que está programado para enero.

La operación y el proceso de rehabilitación serán claves para determinar cuándo podrá volver a competir el número dos del mundo.

En resumen…