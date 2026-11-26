Tal como adelantó Redgol, la casa de estudios está abierta a iniciar un proyecto con el club de manera conjunta y acá los lugares disponibles.

Fue el 19 de noviembre cuando Redgol publicó la idea inicial que tendrían en la Universidad de Chile de proponer un terreno para proyectar un estadio, de manera de poder lograr el gran sueño de U de Chile.

Toda esta idea estaría anexada al nuevo vínculo por uso de símbolos y nombres entre ambas partes, de manera de generar un lazo concreto y que sea con miras a futuro.

Algo que con el correr de los días ha tenido avances, teniendo en cuenta que el tema ha sido tocado por el presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, y la prorrectora de la Casa de Bello, Dorotea López.

La U busca terreno de la Universidad para soñar con un estadio. Foto: Montaje IA.

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Pudahuel y La Pintana a la vista

La situación avanza lento, pero ya se comienzan a tener posturas para definir un plan inicial de un terreno, que luego deberá ser analizado en profundidad, pero que abre la puerta de un estadio para la U.

Así también lo detalló El Mercurio, quienes profundizan en dos terrenos que tiene la universidad que son los apuntados para llevar adelante un proyecto, pese a que se quieren tomar todo con mesura.

“La fórmula hoy aparece clara: Un terreno de la casa de estudios para construir el anhelado estadio de la U. Esa es la opción que agarra fuerza en este momento. Y se habla de dos opciones: Pudahuel y La Pintana”, explican.

El primero tiene que ver con Laguna Carén, donde hace un tiempo Carlos Heller anunció con bombos y platillos que sería el terreno para el estadio, pero luego con polémicas y demoras en los análisis de factibilidad, dejaron todo por el suelo.

El segundo, también fue profundizado por Cristián Aubert cuando fue presidente, quienes acercaron la idea a la Universidad, pero tampoco avanzó teniendo en cuenta las diferencias de la Casa de Bello con Azul Azul.