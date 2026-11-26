Un escándalo estalló en Alemania por la nueva relación del arquero con una fisioterapeuta 17 años menor.

Un verdadero escándalo extradeportivo vive Manuel Neuer. El arquero que ataja todo con los guantes de Bayern Múnich, ahora le rematan desde todos lados por una infidelidad.

Neuer vive su última temporada como futbolista, ya que al terminar esta campaña con los bávaros, no se parará más bajo los tres palos. Tiempo de tranquilidad, de reconocimiento, debería ser, pero no, ya que se metió en un feo problema.

Escándalo de Manuel Neuer

Manuel Neuer sufrió hace algunas semanas una lesión al tobillo que lo mantiene alejado de las canchas, pero no de las polémicas. Esto debido a un culebrón digno de La Rosa de Guadalupe que sacude su vida íntima.

El pasado 13 de noviembre el diario Bild informó que el arquero de 40 años había terminado con su segunda esposa, Anika Bissel, con quien en agosto habían sido padres por segunda vez. El fin habría sido semanas después del nacimiento de su último hijo, en una relación que duró seis años, con tres de matrimonio.

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Ahora, el medio antes mencionado agrega más detalles a la teleserie. Manuel Neuer, como está lesionado, viajó a Brasil de vacaciones. Se refugió en Búzios, pero fue ahí donde fue sorprendido siendo acompañado por una nueva mujer.

Si bien no han revelado la identidad de la fémina, ha salido a la luz que tiene 23 años y que es fisioterapeuta. En redes sociales comenzaron a surgir imágenes de Neuer con esta persona y en Alemania indicaron que la relación llevaría ya algunos meses.

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Lo que pocos esperaban, es que Anika, la todavía esposa de Neuer, reaccionara al enredo. Ella compartió una publicación en TikTok, en la cual hablaba de un hombre que le era infiel a su pareja embarazada. Mucha coincidencia pensaron algunos.

“Si puedes traicionar a la mujer que carga a tu propio hijo, especialmente cuando más te necesita, no solamente careces de lealtad, careces de decencia básica y respeto. Repugnante“, fue lo más suave que decía el mensaje de Anika, de 26 años, dando a entender que la nueva relación del arquero comenzó cuando todavía no terminaban.

Anika y Manuel Neuer tuvieron dos hijos en sus seis años de relación. Imagen: Getty

Las polémicas sentimentales no son nuevas para el jugador de Bayern Múnich. En el pasado también cuestionaron a Manuel Neuer cuando empezó con Anika Bissel en 2020, ya que lo hizo a los 4 meses de separarse de su primera esposa, Nina Weiss. Además, en su país mucho se especuló con el gran parecido entre ambas.