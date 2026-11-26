El volante chileno más goleador de la temporada en el fútbol nacional felicitó el ímpetu y esfuerzo del zaguero venezolano, quien está siendo seguido por un club de la Serie A italiana.

Hace algunos días, RedGol dio cuenta de que la U de Chile rechazó una oferta por Bianneider Tamayo proveniente desde Italia. El Frosinone, cuadro que milita en la Serie A de aquel país, tiene interés en contratar al zurdo defensor venezolano. Pero de momento no llega a las pretensiones azules.

De todas maneras, en la interna del Romántico Viajero se sabe de la chance que tiene Tamayo de emigrar a Europa. Uno de los que habló de esa oportunidad fue una de las figuras jóvenes del equipo: Agustín Arce, el volante chileno más goleador de esta temporada.

“Si llega a ser verdad lo del Tama, estaría contento por él. Le ha tocado difícil desde que llegó. La ha remado bastante para estar donde está”, aseguró Arce sobre esta chance que tiene su compañero de dar el salto al Viejo Continente. A pesar de la poca continuidad que ha tenido el venezolano últimamente.

Agustín Arce fue muy elogioso con el empeño de Bianneider Tamayo. (Andrés Piña/Photosport).

El 30 de agosto fue la última vez que el exdefensor de Unión Española y el Caracas de Venezuela tuvo acción en el Bulla: jugó 45 minutos en la derrota ante Universidad de Concepción. Pero luego estuvo en el banquillo durante cuatro partidos. Y en nueve encuentros ni siquiera fue convocado.

Bianneider Tamayo en acción durante esa caída ante el Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

Una situación que se agudizó con el arribo de Igor Lichnovsky, quien aunque está expulsado para la fecha 29, rápidamente se erigió en un indiscutido de la última línea azul. “Es difícil que a veces no se dan las oportunidades y llegar con una cara de felicidad o las mismas ganas”, reflexionó Arce.

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Agustín Arce alaba el esfuerzo de Tamayo en U de Chile

Bianneider Tamayo parece haber quedado muy relegado en la consideración de Fernando Gago para la U de Chile. Pero aun así, es un nombre atractivo para el Frosinone de Italia. Aunque para Agustín Arce, el empeño que pone el venezolano es destacable.

“Trata siempre de poner las mismas ganas. Me alegraría si se le da la oportunidad. Y a los chicos, creo que el trabajo siempre paga de una u otra manera”, fue el consejo que dejó Arce, quien últimamente se ganó un lugar en las nóminas de Nicolás Córdova en la selección chilena.

Arce (28) festeja el gol de Tamayo ante O’Higgins de Rancagua. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y prosiguió con ese mensaje para todos los jóvenes que busquen hacerse un lugar en los planteles profesionales de sus clubes. “La clave es trabajar aunque no se den las oportunidades”, sentenció Arce, quien estuvo a préstamo en Deportes Limache antes de ganarse un espacio en el Romántico Viajero.

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