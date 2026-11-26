El campeón de la Copa Libertadores con los albos aseguró que en el pasado recibió el llamado de Blanco y Negro para ser el gerente deportivo.

Miguel Ramírez lleva bastante tiempo alejado del fútbol tras un traumático 2025, donde no logró descartar ni en la banca de Deportes Iquique ni en la de Unión Española. Al final, ambos equipos terminaron bajando, lo que fue un duro golpe para el histórico defensor de Colo Colo.

Pese a esto, el propio Cheíto siente que tiene un capítulo pendiente con el Cacique. Y ojo, que no se cierra a que sea meramente como director técnico, sino que haciendo otra labor al interior del club.

Así lo dejó en claro en el Campeones Eternos de Kraneo TV, donde conversando con Manuel Neira y Gonzalo Fierro desclasificó un llamado que recibió del Monumental para volver al club de sus amores como flamante gerente deportivo.

ver también Miguel Ramírez cambia la cancha por la cocina y sorprende con su nuevo emprendimiento

El llamado de Colo Colo a Miguel Ramírez

El campeón de la Copa Libertadores 1991 reveló que “la única vez que me llamaron de Colo Colo fue para ser gerente deportivo. Pero todavía no”.

“En algún futuro, posiblemente me gustaría tomar ese cargo, pero hay que prepararse bien para ser gerente deportivo”, advirtió Cheíto.

Miguel Ramírez sigue sin dirigir tras su mal paso por Unión Española en el 2025. | Foto: Photosport.

Sobre su futuro en el club, el ex defensor afirmó que “me gustaría tomar una selección juvenil, pero la más cercana a la selección adulta, porque puedes elegir y darle el último apriete antes de pasar a la adulta. Es mucho más competitivo y a mí me gusta la competencia”.

ver también Se fue por la ventana de Unión Española y barre con Miguel Ramírez: “Es un técnico que…”

En síntesis