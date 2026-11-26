Durante esta jornada se comunicó que el trasandino Diego Martínez llegó a acuerdo con Huracán para anticipar el fin de su contrato y queda libre para negociar con Cruzados.

Por más que desde la dirigencia de Universidad Católica niegan tajantemente que Daniel Garnero no siga como su entrenador para la temporada 2027, la realidad es que sí buscan alternativas para hacerse cargo del equipo en el verano.

Uno de los nombres que aparece viene desde Argentina. La referencia es para Diego Martínez, ex técnico de Boca Juniors y que esta temporada dirigió a Huracán de dos futbolistas con pasado en Chile, como Hernán Galíndez y Leonardo Gil.

Hasta ayer, la información que entregó TNT Sports al consultar por el entorno del DT es que “hoy por hoy no ha existido ningún contacto por parte de Universidad Católica, no ha sido contactado para llegar eventualmente al fútbol chileno”. En 24 horas todo cambió.

A través de un comunicado oficial, Huracán informó que “después de una reunión entre Abel Poza (presidente) y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club“, que se extendía hasta junio del 2027.

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Candidato para reemplazar a Garnero en Católica queda libre

El bonaerense concluyó su segunda etapa como entrenador del Globo, tras un reconocido primer paso a mediados del 2023, donde logró salvarlo del descenso, lo que finalmente le llevó hasta Boca a inicios del 2024.

Diego Martínez regresó a Huracán en diciembre del 2025 y tras una irregular campaña en el presente año, donde no se logró clasificar a torneos internacionales, se puso término a su paso. En total logró un rendimiento del 50,3 por ciento.

Recordemos que ya tuvo una primera experiencia fuera de Argentina, cuando en el 2025 se hizo cargo de Cerro Porteño de Paraguay, donde llegó a octavos de final en Copa Libertadores, instancia en que lo eliminó Estudiantes. Fue despedido el 18 de septiembre por malos resultados. Un 59,57% de rendimiento.

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En síntesis