El León de Collao necesita el triunfo ante el Romántico Viajero para soñar con la Copa Sudamericana.

Deportes Concepción y Universidad de Chile animarán uno de los partidos más importantes de la 29° fecha de la Liga de Primera. Por esto, los Lilas fijaron precios populares.

El León de Collao ha tenido una gran campaña en esta segunda rueda y producto de aquello, están luchando por clasificar a la Copa Sudamericana. Por esta razón, el encuentro contra el Bulla es fundamental y pasa a ser una obligación el dejar los 3 puntos en casa.

El gran gesto de Concepción

Suele ocurrir que cuando los equipos denominados grandes van como visita a regiones, los locales suben los precios de las entradas. Sin embargo, en Deportes Concepción son distintos y al contrario, contra Universidad de Chile bajarán los valores para tener una fiesta.

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“Este 2026 fue un año difícil en la primera rueda, pero el equipo demostró que nunca se rinde. Pasamos del último lugar a pelear por una copa internacional, y eso se lo debemos también a nuestra gente“, indicó Diego Livingstone, presidente de los Lilas.

La preventa contempla entrada gratuita para niños, galerías a $8.000, tribuna Andes a $12.000 y Pacífico a $15.000. En tanto, la venta general tendrá valores de $2.500 para niños, $11.000 en galerías, $16.000 en Andes y $22.000 en Pacífico, además de una tarifa de $5.000 para adultos mayores. Los tickets se comercializan a través de Passline.

Larrivey dirá adiós al Ester Roa Rebolledo. Imagen: Photosport

“El domingo queremos ver Collao lleno y lila, para despedir el 2026 y dar el último aliento de local por el sueño de la Copa Sudamericana”, complementó el mandamás de Deportes Concepción. Vale recordar que solo podrán asistir hinchas locales y no habrá seguidores de los Azules.

Además de ser el último encuentro del León de Collao como local en el 2026, también será el último de Joaquín Larrivey ante sus hinchas, ya que se irá de los Lilas. El partido contra Universidad de Chile será este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.