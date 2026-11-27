La eliminación de la liguilla por el segundo ascenso dejará a los caturros en la división de plata por seis años seguidos, algo nunca antes visto en el club.

Todo es dolor en Santiago Wanderers. La derrota por 4-2 ante Recoleta, con escándalo incluido en Valparaíso por culpa de los hinchas locales, dejó a los caturros eliminados de la liguilla por el segundo ascenso en esta temporada 2026 de la Primera B.

Luego de llegar a liderar por un momento la fase regular y tener claras opciones de volver a la Primera División, el equipo de Francisco Palladino cerró el año de la peor forma posible, sabiéndose un elenco de la B por una temporada más.

Lo peor es que esto está tomando tintes históricos, ya que la caída ante el cuadro textilero se transformará en la peor racha de los caturros en la segunda categoría de nuestro balompié, lo que da muestra de su tremenda decadencia en los últimos años.

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Nunca antes Santiago Wanderers estuvo tanto tiempo en la B

La última vez que los caturros dijeron presente en la Primera División fue en el 2021. En esa campaña el equipo de Valparaíso bajó tras un pésimo rendimiento, en especial en la primera rueda, donde sumó apenas dos unidades.

De ahí en más los porteños lamentablemente se han asentado en la B, cumpliendo ahora en el 2027 seis temporadas al hilo en la categoría. La última vez que se vio algo así en Wanderers fue en los 90, cuando estuvieron en la B cuatro años entre 1992 y 1995.

Santiago Wanderers cerró este año de la peor forma posible, con número de sus hinchas incluido en Playa Ancha. | Foto: Photosport.

A nivel histórico el equipo del puerto ha jugado en la división de plata en 1978, entre 1981 y 1982, desde 1985 hasta 1989, entre 1992 y 1995, en 1999, durante 2008 y 2009, y en 2018 y 2019. Hablamos de periodos más o menos breves, mucho menores a lo que estamos viendo hoy en día.

Una dato revelador que viene a constatar el declive de un club que supo gritar campeón en la Primera División en tres oportunidades en el pasado, pero que ahora no solo está lejos de sus días de gloria, sino que también de ser un candidato real en la segunda categoría de nuestro fútbol.

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En síntesis