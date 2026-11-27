Desde Argentina lanzaron la bombita sobre la opción del goleador de vuelta al país. Tiene contrato vigente con el Cacique, aunque declaró que sería un sueño jugar en el grande trasandino.

Javier Correa es una de las grandes figuras de Colo Colo este año 2026. El artillero completó 19 goles entre todas las competiciones y fue clave en el título de la Liga de Primera, despertando el interés del extranjero.

Fue así que desde el otro lado de la cordillera alertaron por una movida que causó pánico en hinchas albos. Renzo Pantich, periodista argentino del canal La Página Millonaria, tiró la bombita.

“Sé que fue ofrecido a River Plate. Y ofrecer un jugador a River no significa que River lo quiera. Lo menciono porque es uno de los nombres de los que se está hablando en el mercado de pases, y conozcan la diferencia entre un jugador ofrecido y uno que realmente interesa”, dijo el comunicador.

Javier Correa y sueño “Millonario”

En reciente entrevista con Cadena 3 Deportes, Javier Correa habló del anhelo de jugar en dos equipos de Argentina cuando vuelva al país: Instituto y River Plate. Eso sí, recalcó que está feliz en Colo Colo.

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“¿Jugar en River? Sería un sueño. Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera”, dijo en aquel entonces el artillero albo, quien tiene contrato vigente en Macul.

En uno de sus mejores años vistiendo la camiseta de Colo Colo, Correa completó 19 goles y seis asistencias, en un total de 26 encuentros. No jugará más este año tras una rotura de meniscos.

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El argentino aún puede sumar un título más este año. Pese a no poder jugarla, Colo Colo está en semifinales de Copa Chile, donde enfrentará a O’Higgins en duelos de ida y vuelta, el el 2 y 10 de diciembre.