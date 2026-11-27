El Bichi aseguró que si bien cree que el King debe renovar su contrato de cara al 2027, el club primero se tiene que enfocar en otros aspectos que tengan más que ver con el futuro de la institución.

La renovación de Arturo Vidal en Colo Colo sigue acumulando capítulos. Y es que como si de una teleserie se tratase, lo del King y el Cacique se está alargando hasta niveles del hartazgo, algo que ya enciende las alarmas en las huestes albas.

Para más remate las últimas señalas del club no invitan a pensar en la continuidad del bicampeón de América. Sin ir más lejos Jaime Pizarro, director ejecutivo del fútbol de Cacique, prácticamente lo mandó al final de la fila pensando en las renovaciones dentro del plantel.

Uno que alzó la voz al respecto fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en Picado TV tomó una polémica postura al alinearse con el club. Y es que para el Bichi, si bien sería bueno renovar a Vidal, también hay que poner el futuro de la institución sobre la mesa.

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Borghi descarta faltas de respeto de Colo Colo hacia Vidal

El Bichi afirmó que “lo que tiene que pensar en este caso el dirigente, es la continuidad de un plantel por varios años. Esto no quiere decir que Vidal no tenga que renovar. Todo lo contrario, yo digo tiene que renovar, pero primero tiene que usar la plata que tiene en las cosas que le va a dar bienestar a futuro”.

“No creo que sea una falta de respeto del club hacia el futbolista. No sé, Vidal es un gran jugador pero tampoco el club se va a hipotecar por él, porque si gasta mucho dinero en él, deja de gastar en otro”, añadió.

Arturo Vidal ha disputado 39 partidos oficiales con Colo Colo en este 2026. Es el cuarto futbolistas con más duelos jugados del plantel, siendo solo superado por Jeyson Rojas, Álvaro Madrid y Tomás Alarcón. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el DT tetracampeón con los albos afirmó que “yo creo que acá la barrera es la edad de Vidal, no las condiciones de Vidal. No son las cualidades del jugador las que se debaten”.

En esta temporada 2026 el King ha jugado un total de 39 partidos con los albos, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Ha convertido seis goles y entregado cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis