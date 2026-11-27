Por medio de sus redes sociales el cuadro laico oficializó la rebaja en sus abonos para la temporada 2027. “Los 100 años de la U son a estadio lleno”, publicaron.

Universidad de Chile vive una nueva era a nivel dirigencial con la llegada de Eduardo Álamos a la presidencia de Azul Azul. En la U quieren dejar atrás los malos ratos de la administración de Michael Clark y para eso apuntan a recuperar el cariño de los hinchas.

Esto quedó demostrado luego de la primera reunión del nuevo directorio, donde se entregó una gran noticia a los hinchas pensando en la temporada 2027: la rebaja de precio en las entradas y los abonos.

El propio Álamos entregó novedades al respecto, asegurando que los abonos van a bajar hasta un 30%, cosa que premiará bastante a los más comprometidos con ver al bulla fin de semana a fin de semana.

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Universidad de Chile baja el precio de sus entradas y abonos

El nuevo timonel de la U aseguró que “el precio de la galería para el próximo año va a estar entre los $9.000 y los $11.000 pesos. Serán de $11.000 todos los partidos del Campeonato Nacional, incluyendo los clásicos. Para los partidos de Copa Chile y la Copa de la Liga va a estar a $9.000 para los tres primeros partidos que se jueguen (…) Vamos a terminar el año con los nuevos precios”.

“También los abonos van a sufrir una baja considerable, de hasta un 30%. A este directorio le gusta jugar a estadio lleno y eso es lo que pretendemos el próximo año”, agregó.

El nuevo precio de los abonos para ver a Universidad de Chile en el 2027.

En ese sentido, Álamos detalló que “los abonos incluyen Copa Chile y el torneo de la Copa de la Liga, además del Campeonato Nacional. Esperamos el domingo tener un buen resultado y clasificar al Chile 2 de Copa Libertadores, pero mientras eso no ocurra, nosotros preferimos tener cautela”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Deportes Concepción este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis