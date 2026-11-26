Los azules habían vendido el año pasado al jugador al New York Red Bull, equipo que ahora negoció de vuelta el retorno al equipo de sus amores por un largo tiempo.

Marcelo Morales encontró su lugar en el mundo en U de Chile, donde recuperó confianza y fútbol en su regreso al club. Es ahí donde el elenco azul anunció con bombos y platillos que aseguró por un buen rato los servicios del jugador.

“Nuestro Club hizo efectiva la opción de compra acordada con el Red Bull New York de Estados Unidos por el pase de Marcelo Morales, asegurando la permanencia del jugador hasta fines de la temporada 2029″, informaron los azules.

Corría febrero de 2025, cuando el elenco de la MLS anunciaba la transferencia del mismo jugador, diciendo que “Morales firmará un contrato de tres años con la MLS hasta 2027 con una opción para 2028″. Hoy el zurdo vuelve a su casa con todas las de la ley.

Marcelo Morales le habla al hincha de la U

Tras la noticia de la compra de su pase en U de Chile, Marcelo Morales alzó la voz y le juró amor al equipo con miras al 2027. Ahí buscará el esperado título en la celebración de los 100 años del Romántico Viajero.

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“Estoy feliz de volver a casa y quedarme en el Club. Me volví a reencantar con el fútbol acá”, dijo previamente el jugador, en dichos a Metamos Bulla, programa oficial de la U.

En esa misma línea, el zurdo ya mira los 100 años del club y avisó que “vine a la U a darme otra oportunidad y me ha ido súper bien este año. Vamos a conseguir muchos objetivos bonitos el próximo año”.

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En esta temporada, Morales ha disputado un total de 34 partidos entre todas las competencias. En el total de sus participaciones históricas con la camiseta azul, suma 145 partidos y el título de la Copa Chile 2024.