Las últimas denuncias contra Limache y Cobresal provocaron una furiosa reacción de la ostentora de los derechos del fútbol chileno que apunta al Consejo de Presidentes.

Las últimas denuncias “anónimas” que recibió la ANFP en contra de Deportes Limache y Cobresal por irregularidades económicas, terminaron por colmar la paciencia de TNT Sports, la cadena televisiva que ostenta los derechos de transmisión del fútbol chileno.

Según dio a conocer el diario La Tercera, el medio de comunicación envió un correo electrónico dirigido al Consejo de Presidentes, con la firma de su principal ejecutivo, Robert Nicholson, Head of Sports Chile de Warner, para expresar su molestia por tres puntos claves.

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¿Por qué TNT Sports está molesta con la ANFP?

El primero de ellos, se vincula a la reprogramación del último Clásico Universitario, que pasó de las 17:15 hasta las 12:30 horas, y apunta a la poca capacidad de la dirigencia para negociar con la Delegación Presidencial. “La autoridad modificó unilateralmente el horario del partido, afectando nuestra la línea de negocio y sus proyecciones“, indica.

Lo segundo tiene vínculo con la programación de las últimas semanas de este 2026. En esa línea, desde TNT Sports presionaron a la ANFP para que calendarice las semifinales y final de Copa Chile, más el partido por el Chile 4 para Copa Libertadores 2027.

“Necesitamos con urgencia el borrador del tramo final de la temporada, ya que son fechas clave para la comunicación del negocio”, añade Robert Nicholson.

Y en tercer lugar está el asunto escritoriazos. Para la compañía “nos preocupa la falta de claridad en la definición de los campeonatos y su impacto en el producto. Es el cuarto año consecutivo que ocurren denuncias y restas de puntos en el mismo torneo“.

Por ello, desde TNT Sports exigen a la ANFP que “necesitamos saber cómo se abordará este tema y cómo quedará regulado en las bases del torneo 2027. Surgen preguntas como: ¿a qué se juega?, ¿para qué existen 30 fechas si, en el caso del descenso, lo deportivo queda aislado? Se suma que también ahora podría haber una denuncia en Primera División”.

En síntesis