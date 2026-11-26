El Tigre ha tenido un gran rendimiento en los Albos, pero el valor de su pase complica su continuidad.

Colo Colo quiere quedarse con Maximiliano Romero. Su precio es la principal traba, pero desde Argentinos Juniors surgió un gesto que podría acercar posiciones.

Romero arribó a Macul a préstamo, luego de tener un buen paso por O’Higgins. Pese al gran rendimiento de Javier Correa, el Tigre logró hacerse su espacio en Macul e incluso, ante las ausencias del “nine”, es el máximo anotador del club en este 2026.

Desciende el precio de Romero

El último fin de semana, Maximiliano Romero hizo un triplete frente a Universidad Católica en el Estadio Monumental. Con esto Colo Colo terminó de convencerse para retener al delantero argentino, aunque el principal problema era lo económico.

Se había informado que Argentinos Juniors, dueño de su pases, quería 1,5 millones de dólares por la mitad de su pase. Una cifra que desde Macul consideraban elevada, pero ahora sufrió una variación que puede ayudar a llegar a buen puerto.

ver también ¿Está Arturo Vidal? Los cinco jugadores que Colo Colo tiene como prioridad para renovar de cara al 2027

Según informa Jade Quiñones de ESPN Chile, desde el Bicho decidieron bajar el precio a 1,3 millones de la divisa estadounidense. Desde Colo Colo quieren usar a Brayan Cortés como moneda de cambio, aunque tendrían que pagar una diferencia.

Argentinos Juniors tiene una opción de compra por el 80% del pase del arquero por 500 mil dólares. Si el Bicho acepta, a los Albos le faltaría pagar 800 mil para quedarse con Maximiliano Romero y que así, sea parte del plantel en la Copa Libertadores 2027.

Romero ha rendido a gran nivel en Colo Colo. Imagen: Photosport

Romero ha jugado 39 partidos en Colo Colo, anotando 20 goles y entregando 3 asistencias. El Tigre fue fundamental para conquistar la Liga de Primera y para que Javier Correa tenga una alternativa de muy buen nivel.