Este volante ofensivo de 25 años ha tenido un gran rendimiento en los Papayeros y eso podría llevarlo a uno de los grandes clubes del fútbol peruano.

Felipe Gutiérrez asumió la dirección técnica de Deportes La Serena luego de salir abruptamente del staff del que era ayudante en Perú. Y la decisión del entrenador ha dado sus frutos, pues los granates no sólo le escaparon al descenso con holgado margen.

Al cabo de las últimas dos fechas, los Papayeros tienen serias chances de tomar un cupo a la Copa Sudamericana. Y en ese contexto, tienen varios nombres que han significado un importante aporte a la campaña. Uno de ellos es el del capitán, Jeisson Vargas.

Pero también ha tenido un buen rendimiento Felipe Chamorro, volante ofensivo surgido en Palestino que a sus 25 años ha tenido su temporada más goleadora: suma 10 tantos para el cuadro serenense. Siete en la Liga de Primera, uno en la Copa Chile y dos en la Copa de la Liga.

Felipe Chamorro festeja uno de los goles que marcó en los granates este año. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Por lejos, el año más goleador de su carrera. Y ese rendimiento aparentemente no pasó inadvertido. De hecho, la cuenta de Instagram Futchile reveló que un importante equipo peruano está tras los pasos de Chamorro. “Sporting Cristal lo quiere”, revelaron.

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Felipe Chamorro de La Serena genera atracción en Sporting Cristal de Perú

Habrá que ver si Felipe Chamorro tiene chances de salir de Deportes La Serena rumbo a Sporting Cristal de Perú. El jugador forma parte del catálogo de Vibra Fútbol, la agencia que es propiedad de Fernando Felicevich. Y esa empresa tiene llegada en el vecino país.

Felipe Chamorro le anotó a Universidad de Chile este año. (Felipe Zanca/Photosport).

De hecho, representa al portero César Bautista de 19 años que milita en el cuadro Cervecero. Y tiene varios futbolistas en los otros grandes del balompié peruano. Como por ejemplo: Jairo Vélez, Ángel de la Cruz y Jonathan García, todos de Alianza Lima.

Y un par más de futbolistas de Universitario: Jairo Concha y Bryan Reyna. Por ende, no sería descabellado pensar que Chamorro puede cruzar la frontera y probar suerte en el Sporting Cristal. Pero lo primero es terminar la temporada con los granates. Luego de eso, el tiempo dirá…

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Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La Serena marcha en el 7° lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos al cabo de 28 partidos.