El portero de Audax Italiano le respondió al inentendible comentario del ex seleccionado sobre los porteros.

Uno de los comentarios más fuera de foco y gratuitos del último tiempo en el fútbol chileno lo hizo Rafael Olarra, quien ninguneó el puesto de arquero. Tuvo respuestas.

“Para mí los arqueros no son jugadores de fútbol. Aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol“, dijo el ex defensor en el programa Leones Sueltos junto a Diego Rivarola.

Claramente, la frase no le gustó para nada a los porteros y el primero en salir al cruce fue Diego Sánchez: “sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va“. El Mono no se quedó en silencio.

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Tomás Ahumada trata de ridículo a Rafael Olarra

Los incomprensibles dichos de Rafael Olarra tuvieron más respuestas, ya que el portero titular de Audax Italiano, Tomás Ahumada, no se quedó en silencio y le lanzó con todo al ahora comunicador.

“Qué estupidez”, replicó el Ahumada en la misma publicación que se hizo viral, debido a lo inentendible de los dichos del ex futbolista.

Tomás Ahumada le respondió a Rafael Olarra. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Son arqueros, no son jugadores de fútbol. Me voy a echar a varios encima, lo sé… No estoy diciendo que no sean parte del equipo, pero no son jugadores de fútbol”, había dicho Olarra, y claro que se echó encima a varios porteros.

Rafael Olarra no se ha vuelto a pronunciar por el tema, pero no sería raro que salga a pedir disculpas ante los miles de compañeros de profesión a los que ninguneó.