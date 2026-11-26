El ex arquero de la U se refirió a la opinión del otrora defensor sobre los goleros en un podcast con Diego Rivarola. "¿Qué más les vas a pedir?", agregó.

No dejan de aparecer reacciones a los polémicos dichos que esgrimió Rafael Olarra en el podcast Leones Sueltos junto a Diego Rivarola, donde afirmó muy suelto de cuerpo que “para mí los arqueros no son jugadores de fútbol. Aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol”.

Llegó el momento de uno que fue compañero de ambos ex futbolistas en la Universidad de Chile, como es el caso del otrora golero Johnny Herrera, que durante el programa Todos Somos Técnicos fue encarado por su compañero Claudio Borghi por esta frase.

Ante la consulta del Bichi, la respuesta del ex capitán de la U fue categórica: “Quieren llamar la atención el par de burros esos, ¿qué más les vas a pedir también?“, lo que ocasionó risas en el panel del programa de TNT Sports, aunque prefirió bajarle el perfil.

“Son compañeros míos, los quiero mucho, pero… no voy a entrar en detalles porque si no después va a quedar la grande“, finalizó su opinión Herrera, donde incluso el conductor Manuel De Tezanos destacó que “ha madurado Johnny” por su apreciación a los dichos de Olarra.

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Herrera se sube a la ola de comentarios contra Olarra

Las palabras del otrora central generaron un revuelo gigantesco. Es el caso de Diego Sánchez, meta de Coquimbo Unido, quien respondió en su cuenta de Instagram y comentó que “sin un arquero en cancha no se podría jugar. O pon un ‘futbolista’ en el arco a ver cómo te va“.

También se mostró furioso Tomás Ahumada, golero del Audax Italiano, quien ante estas palabras de Olarra se limitó a escribir, en la misma publicación donde se expresó el Mono la siguiente frase: “¡Qué estupidez!“.

A ellos se sumó Julio Rodríguez, ex arquero e histórico mentor de Claudio Bravo, que en diálogo con RedGol le recomendó al Rafa que “quiero que le pidas perdón al fútbol mundial por la declaración que has hecho”, y no quedó allí.

“Te digo más flaquito, el arquero de fútbol es el más completo de todos los jugadores que juegan en la cancha, porque tienen que cumplir funciones que, aparte de futbolista, tienen que utilizar las manos para evitar los goles que le hagan a tu equipo”, finalizó.

En síntesis