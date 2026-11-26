Sobre el final del duelo en que los caturros eran eliminados de la liguilla, delincuentes ingresaron a la cancha a protestar por la campaña. Jugadores partieron rápidamente a camarines.

Santiago Wanderers fue un escándalo dentro y fuera de la cancha. Es que el elenco caturro debía dar vuelta un 3-1 de la ida y hasta el minuto 80, caían 4-2 como locales ante Deportes Recoleta.

Fue ahí que repudiables hechos se vivieron en el Elías Figueroa Brander. Con el equipo verde practicamente eliminado de la liguilla del ascenso de Primera B, barristas hicieron de las suyas.

Mediante el sector norte y parte de la tribuna caturra, delincuentes con el rostro tapado ingresaron “a la mala” a la cancha. El juez Diego Flores rápidamente tomó medidas en el asunto y junto a los jugadores abandonaron el césped.

Wanderers y una pesadilla en su cancha

Santiago Wanderers caía 4-2 en casa (7-3 en el global) ante Deportes Recoleta, cuando barristas ingresaron a la cancha a protestar contra el mal rendimiento del equipo. El partido quedó finalmente suspendido.

Repudiables hechos sobre el final en Valparaíso.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas según información preliminar. Tanto jugadores como cuerpo técnico y árbitros abandonaron rápidamente la cancha.

Diego Flores, juez del duelo, informó minutos después que “se tomó la decisión de suspender, lo importante es siempre la seguridad de los hinchas y la gente. El ganador lo tiene que resolver la ANFP”.

Francisco Palladino alza la voz

Tras la suspensión del partido, el DT Francisco Palladino habló y dijo que “es difícil, felicito a Recoleta por pasar de fase. Era difícil salir a jugar, hubo verguenza deportiva hasta el final”.

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“Nos hubiese gustado terminar de otra manera, es injusto para el año de este plantel, plagado de chicos, nos vamos con tristeza, pero con la frente en alto. Llevamos un proyecto que dará frutos”, lanzó.

Finalmente, el DT caturro le habló a los hinchas y dijo que “sé que hoy es difícil visualizar cosas positivas por el proyecto que era ascender, pero no es que esté todo mal. Hay autocrítica y situaciones a corregir, pero hay que mascar bronca y mantener la calma”.