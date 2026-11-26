En el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el cuadro "caturro" tiene la obligación de revertir un 1-3 en contra para seguir rumbo al ascenso. Los textileros van por hacer historia.

Santiago Wanderers tiene la obligación de sumar un triunfo por dos goles de diferencia ante Deportes Recoleta para seguir con vida en la Liguilla de Primera B que entrega el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

En el duelo de ida que se jugó en La Pintana, si bien quien abrió el marcador fue el cuadro caturro, los textileros dieron vuelta el marcador y se quedaron con la victoria por 3-1 que les da una ventaja importante para este duelo de revancha.

A Wanderers sólo le sirve ganar por dos goles de diferencia para mandar el duelo a penales, o por tres o más tantos para clasificar a semifinales de la Liguilla en Primera B. Cualquier otro resultado, le dará el pase a la próxima ronda a Recoleta.

Sigue el minuto a minuto entre Wanderers y Recoleta: