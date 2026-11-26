Luego que Luis Sánchez asegurara que hicieron los esfuerzos para retenerlo de cara al 2027, el entrenador afirmó que nunca lo llamaron para aquello.

Tras confirmarse la salida de Felipe Salinas de la dirección técnica del equipo Sub 20 de Santiago Wanderers, a ocho meses de ganar la Copa Libertadores, el presidente del club Luis Sánchez afirmó que hicieron lo posible para renovarle el contrato.

“Hace dos semanas hablé con él y le pregunté si tenía alguna oferta en otro lado para ver si podíamos contar con él de cara al próximo año. Me dijo que no tenía nada. Nosotros queríamos contar con Felipe, pero él nos cerró las puertas públicamente“, afirmó el hijo del fallecido Reinaldo Sánchez.

Ante estos dichos del timonel de Wanderers, Felipe Salinas concedió una entrevista a Las Últimas Noticias donde desmintió categóricamente que el directivo se contactara con él para ofrecerle continuar en la institución para 2027.

“No hubo negociación alguna para quedarme, porque si a ti te dicen ‘veremos si sigues’ o ‘veremos si te llamamos’, para mí no es una negociación. Se terminó el contrato, cumplí mis días, firmé el finiquito y sería”, aseguró el DT campeón de América.

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La respuesta de Felipe Salinas al presidente de Wanderers por su adiós

En la misma charla, el profesional reconoció que luego de la derrota por 1-3 ante Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental, la dirigencia caturra cambió de actitud con él, es más, acusó de que ellos quisieron invisibilizar el logro de su cuerpo técnico.

“Desde que llegamos de la Copa Intercontinental desaparecimos un poco de la órbita, porque no querían que habláramos y que apareciéramos. No se veía interés por el trabajo. Uno sabe cuando las cosas están siendo valoradas o están siendo reconocidas”, añade Salinas.

Por último, el estratega reconoce la labor que hizo Reinaldo Sánchez durante su paso por el club, pues “fue uno de los artífices para que fuéramos a Ecuador. Él decidió que fuéramos nosotros y todos los jugadores porque sin él eso no hubiera pasado, la verdad es que el proceso no sé si hubiera sido tan exitoso”.

En síntesis