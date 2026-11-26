Ariel Leporati conversó con nuestro compañero Kenotrotamundos Skechers Fútbol sobre el duelo trascendental ante el cuadro montenegrino por la tercera fecha del Grupo J. Hubo acciones tras la caída ante los dominicanos.

Chile Sub 17 cayó ante República Dominicana en el Grupo J del Mundial de la categoría y eso provocó una obligación de vencer a Montenegro para cumplir el objetivo de pasar la primera ronda. En el cuerpo técnico liderado por Ariel Leporati tomaron medidas tras la derrota.

Así se lo contó el DT a nuestro enviado especial Kenotrotamundos Skechers Fútbol. “Toca levantarse rápido, dar mucho equilibrio y levantar al grupo. Revisamos el partido, tuvimos una muy buena reunión donde vimos qué debemos seguir mejorando”, aseguró Leporati.

En ese mitin hubo posibilidad de hablar a calzón quitado para este definitorio partido ante el cuadro balcánico. “Tenemos toda la disposición. Pasó por detalles, da la sensación de que fueron estos partidos cuando entran enojados al camarín por cómo se perdieron. Pero se pierden”, lanzó el exentrenador de A.C. Barnechea.

Lucas López en acción ante República Domincana. (Foto: La Roja).

“Hay que ser mejores, el rival pateó poco y tuvo pocas chances. Tratamos de que no se queden con las excusas, en los partidos hay que ser mejor para ganarnos. República Dominicana nos pegó en los momentos donde debía pegar”, resumió Leporati en esta charla con nuestro compañero Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Para el estratego, la clave es muy simple. “Debemos ser capaces de evitar esos momentos y ser capaces de dominar los partidos. Teníamos visto a Montenegro hace rato, ha repetido los patrones en este Mundial”, resumió el adiestrador de la Roja Sub 17.

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Ariel Leporati advierte a Chile Sub 17 de Montenegro: “Un equipo físico, rápido y alto”

El entrenador de Chile Sub 17 sabe que Montenegro no pondrá las cosas fáciles. El cuadro europeo también se juega su opción. Y evidentemente quieren aprovecharla. “Un equipo muy físico, rápido y con gente alta. Apelan a eso”, apuntó Ariel Leporati.

“Nos tienen que ganar. Se van a jugar su chance. Los jugadores tienen encima todas las combinaciones posibles. Vamos a intentar ganar para pasar a la próxima fase. Soy el primero en tener convicción”, añadió el DT, quien de todas maneras ha intentado quitarles presión a sus pupilos.

Chile antes de comenzar el partido vs República Dominicana. (Foto: La Roja).

Leporati dejó clara su esperanza con el equipo. “Confío mucho en el potencial que tienen. En el deporte, el fútbol y la vida hay tropiezos. El otro día tuvimos uno. Que confíen en ellos y los encontremos en la mejor versión”, cerró el adiestrador de la Roja para menores de 17 años.